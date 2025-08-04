Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань хочет подписать в клуб экс-футболиста «Александрии» Владимира Шепелева, который в прошлом сезоне играл под руководством Ротаня.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Ротань сделал трансфер Шепелева приоритетным, однако пока этот переход блокирует спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук.

Ранее сообщалось, что экс-футболиста киевского «Динамо» Владимира Шепелева хочет подписать харьковский «Металлист 1925», который может сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.