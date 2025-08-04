Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Наставник «волков» хочет подписать Владимира Шепелева
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань хочет подписать в клуб экс-футболиста «Александрии» Владимира Шепелева, который в прошлом сезоне играл под руководством Ротаня.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Ротань сделал трансфер Шепелева приоритетным, однако пока этот переход блокирует спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук.
Ранее сообщалось, что экс-футболиста киевского «Динамо» Владимира Шепелева хочет подписать харьковский «Металлист 1925», который может сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.
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