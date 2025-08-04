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  4. Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 21:24 |
2432
1

Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер

Наставник «волков» хочет подписать Владимира Шепелева

04 августа 2025, 21:24 |
2432
1
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань хочет подписать в клуб экс-футболиста «Александрии» Владимира Шепелева, который в прошлом сезоне играл под руководством Ротаня.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Ротань сделал трансфер Шепелева приоритетным, однако пока этот переход блокирует спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук.

Ранее сообщалось, что экс-футболиста киевского «Динамо» Владимира Шепелева хочет подписать харьковский «Металлист 1925», который может сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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Владимир Шепелев трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Falko
А хіба в Шепелева контракт був не до літа?
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