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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 14:13 | Обновлено 14 июля 2025, 14:14
526
0

Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо

Владимир Шепелев продолжит карьеру в харьковском клубе

14 июля 2025, 14:13 | Обновлено 14 июля 2025, 14:14
526
0
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Шепелев определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации источника, опытный 28-летний футболист договорилося о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925», который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в элитный дивизион.

Стороны в ближайшее время подпишут контракт, после чего клуб официально объявит о трансфере. Зарплата Шепелева будет самой высокой в харьковской команде».

В сезоне 2024/25 полузащитник прекратил сотрудничество с киевским «Динамо», после чего перебрался в состав «Александрии». В составе «горожан» провел 12 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Шепелев помог команде Руслана Ротаня впервые в истории завоевать серебряные награды Премьер-лиги. С 1 июля пребывает в статусе свободного агента.

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Александрия Динамо Киев Металлист 1925 Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
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