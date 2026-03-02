Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора

Полузащитник покинул Карпаты

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании полузащитника львовских «Карпат» Олега Федора.

Отмечается, что контракт с 21-летним футболистом подписан до 30 июня 2030 года. За «стаю» он будет выступать под 27-м номером.

Ранее сообщалось, что за его трансфер «Полесье» заплатило 2,3 миллиона евро.

«Стоит отметить, что Федор уже вписал свое имя в историю национального футбола: ранее Олег выступал в составе Олимпийской сборной Украины, которая впервые в истории приняла участие в Олимпиаде в Париже.

Футболист хорошо знаком с требованиями главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, под руководством которого защищал цвета молодежной и олимпийской сборных», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

На взрослом уровне атакующий полузащитник провел 54 поединка, в которых сделал 4 голевые передачи.

По теме:
Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Олег Федор Полесье Житомир Карпаты Львов
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Lev4455
Ганьба Карпатам та русолу. Цей базарник до кінця сезону розвалить команду повністю. ще пару чоловік у черзі на продаж. 
Serhio Romano
А чому він не Федір
ПУМА
Федора бачу, а де Олег?
Maks23
Буткевич разошёлся..дай бог появится вторая сила в чемпионате..
Перший Серед Рівних в бані
Відмивання грошей
Євгеній Січкаренко
Тепер у динамо ще менше шансів взяти бодай очко з Поліссям в неділю
contr
Попісся лошари ☝️ 2.3 ляма за АП, у якого аж 0 голів і 4 асисти за 54 ігри лол ☝️
