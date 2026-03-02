ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании полузащитника львовских «Карпат» Олега Федора.

Отмечается, что контракт с 21-летним футболистом подписан до 30 июня 2030 года. За «стаю» он будет выступать под 27-м номером.

Ранее сообщалось, что за его трансфер «Полесье» заплатило 2,3 миллиона евро.

«Стоит отметить, что Федор уже вписал свое имя в историю национального футбола: ранее Олег выступал в составе Олимпийской сборной Украины, которая впервые в истории приняла участие в Олимпиаде в Париже.

Футболист хорошо знаком с требованиями главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, под руководством которого защищал цвета молодежной и олимпийской сборных», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

На взрослом уровне атакующий полузащитник провел 54 поединка, в которых сделал 4 голевые передачи.