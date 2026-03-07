Барселона в непростом матче одолела Атлетик. Какой отрыв от Реала?
Каталонцы победили со счетом 1:0
В матче 27-го тура Ла Лиги сезона-2025/26 Атлетик Бильбао на стадионе Сан-Мамес принимал Барселону. Минимальную победу одержали гости – 1:0.
Единственный мяч в встрече был забит на 68-й минуте – отличился вингер каталонцев Ламин Ямаль.
После 27 туров Барселона имеет 67 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая Реал на четыре очка. Атлетик Бильбао с 35 очками находится на девятой позиции.
В следующем туре 15 марта каталонцы дома сыграют против Севильи, а баскский клуб 14 марта на выезде встретится с Жироной.
Ла Лига. 27-й тур.
Атлетик – Барселона – 0:1
Голы: Ямаль, 68.
Атлетик: Симон, Буаро, Горосабель, Лапорт, Вивиан, Рего (Весга 69), Хаурегисар (Гарсия 74), Гомес (Наварро 10), Беренгер, Санчес (Сансет 46), Уильямс (Гурусета 69).
Барселона: Гарсия, Канселу, Гарсия, Мартин, Кубарси, Ольмо (Фермин 62), Берналь (Педри 46), Касадо, Решфорд (Рафинья 62), Торрес (Левандовски 62), Ямаль.
