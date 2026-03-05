Атлетик Бильбао

07.03.2026 22:00 - : -
Испания05 марта 2026, 20:20 | Обновлено 05 марта 2026, 20:21
53
0
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
05 марта 2026, 20:20 | Обновлено 05 марта 2026, 20:21
53
0
В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик – БарселонаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 марта 2026, 15:00 13
В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Буковина Черновцы, Металлист 1925 Харьков
Футбол | 05 марта 2026, 07:22 7
Илья передвигается на Bentley Bentayga
Другие виды | 05.03.2026, 08:10
Футбол | 05.03.2026, 19:11
Футбол | 05.03.2026, 07:20
Комментарии 0
Популярные новости
03.03.2026, 19:57 182
04.03.2026, 07:54
04.03.2026, 07:02 37
05.03.2026, 07:48 12
04.03.2026, 18:36 117
05.03.2026, 09:43
04.03.2026, 16:57 2
04.03.2026, 20:03 3