Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
07.03.2026 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
53
0

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

ФК Барселона

В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Барселона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Атлетик - Барселона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
