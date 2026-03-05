Атлетик Бильбао

В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция