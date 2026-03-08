Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Барселона – 0:1. Как забил Ламин Ямаль. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
07.03.2026 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
Испания
08 марта 2026, 10:24 |
Атлетик – Барселона – 0:1. Как забил Ламин Ямаль. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта каталонская Барселона минимально одолела Атлетик Бильбао в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26.

Сине-гранатовые в выездном поединке на Сан-Мамес переиграли соперников со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Ламин Ямаль.

Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 7 марта

Атлетик – Барселона – 0:1

Гол: Ямаль, 68

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Ямаль, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Педри.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
