Атлетик – Барселона – 0:1. Как забил Ламин Ямаль. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги 2025/26
7 марта каталонская Барселона минимально одолела Атлетик Бильбао в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26.
Сине-гранатовые в выездном поединке на Сан-Мамес переиграли соперников со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Ламин Ямаль.
Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 7 марта
Атлетик – Барселона – 0:1
Гол: Ямаль, 68
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Ямаль, 68 мин.
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Педри.
