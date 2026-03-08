7 марта каталонская Барселона минимально одолела Атлетик Бильбао в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26.

Сине-гранатовые в выездном поединке на Сан-Мамес переиграли соперников со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Ламин Ямаль.

Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 7 марта

Атлетик – Барселона – 0:1

Гол: Ямаль, 68

Видеообзор матча

