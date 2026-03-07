Атлетик Бильбао

7 марта на Сан-Мамес пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда уже не раз играла под руководством Вальверде. Но именно нынешняя каденция получилась особенно успешной. Сначала была кубковая победа - первый титул там за 40 лет. Потом, в 2024/2025, вернулись в квартет лидеров Примеры, причем параллельно дойдя до полуфинала Лиги Европы.

Нынешний футбольный раунд складывается куда хуже. Толку было возвращаться в Лигу чемпионов, чтобы там, много проигрывая, не выйти в плей-офф? В Суперкубке сразу получили разгромное поражение от нынешнего соперника. На этой неделе в Копе дель Рей в ответном полуфинале с Сосьедадом после 0:1 дома счет повторили и на выезде. При этом в Ла Лиге явно упали. Но, взяв десять очков в четырех крайних поединках, практически вернулись к весне в зону еврокубков.

Барселона

Клуб летом позапрошлого года позвал Флика. И Ханси сумел взять все испанские футбольные турниры, правда, вылетев при этом из Лиги чемпионов - там прошлой весной уступили Интеру. Сейчас там только готовятся стартовать в плей-офф, с немалыми амбициями проявить себя там.

При этом на внутренней арене не обошлось уже без неудачи. На этой неделе в кубковом полуфинале разгромили Атлетико 3:0 - вот только до этого в Мадриде пропустили четыре безответных мяча. С другой стороны, в январе было уверенно защищено титул в Суперкубке, с победами как раз над Атлетиком и Реалом. И от второго оторвались к весне в Примере. Причем в феврале, после поражения Жироне, упустили лидерство. Но столичный гранд ухитрился проиграть дважды кряду, и каталонцы создали гандикап в четыре очка.

Статистика личных встреч

Это тоже Эль Класико, но баски не выигрывали в нем с начала 2020-го года. А все пять крайних таких поединков закончились победами каталонцев.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно не верят в хозяев. Тут ждем только победы каталонцев (коэффициент - 1,62 по линии БК betking).