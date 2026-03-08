Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»

Главный тренер Барселона Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после непростого матча против Атлетик Бильбао в 27-м туре Ла Лига.

Каталонский клуб на выезде минимально обыграл соперника, единственный мяч забил Ламин Ямаль – 1:0.

«Играть и побеждать в Бильбао никогда не бывает легко. Я увидел фантастическую команду. Нам нужно было правильно распределить игровые минуты, и все получилось идеально: мы выиграли и сохранили ворота сухими.

Конечно, я всегда горжусь игроками, это правда, но я особенно ценю эту особую атмосферу внутри команды, а также то, как они сплочены, окружающую обстановку – все это просто фантастика. Я действительно ценю то, что вижу.

Сегодня я не нервничал. Я видел игроков после победы над Атлетико Мадрид со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках.

Сегодня было понятно, что победить на этом прекрасном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе – выиграть здесь.

Педри? Он делает лучше каждого игрока. Он меняет ход матчей, и даже Ольмо сыграл лучше, чем в первом тайме. С Педри все становится проще.

То, что мы не пропустили после такого тяжёлого матча для игроков, придаст уверенности нашему стилю. Еще один матч позади и еще три очка в активе – идеальная ситуация.

Ямаль? Он провел не лучший матч, но именно он решил исход игры. Он много тренирует такие ситуации, и приятно видеть его на таком уровне.

Что скажу о Ферране? Центральных нападающих, игроков, которые выполняют роль «девятки», оценивают по голам. Сейчас у него нет той уверенности, которая была раньше, но мы над этим работаем. Сейчас ему немного не везет, не хватает той уверенности, которая была в других матчах, и мы должны помочь ему. Для меня важно, чтобы игрок старался на поле, и он старался. Он быстро принимал решения», – сказал Флик.