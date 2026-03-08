Ямаль может установить еще один рекорд Барселоны в XXI веке

18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль забил 14-й гол в Ла Лиге в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 27-го тура против Атлетика, в котором гол испанца стал единственным.

14 голов Ямаля в сезоне Ла Лиги – это третий результат среди всех испанцев Барселоны в XXI веке. Больше его в одном сезоне чемпионата Испании забивали только Давид Вилья в сезоне 2010/11 (18) и Педро в сезоне 2013/14 (15).

Испанские игроки с наибольшим количеством забитых мячей за Барселону в одном сезоне Ла Лиги в XXI веке

18 – Давид Вилья (2010/11)

15 – Педро (2013/14)

14 – Ламин Ямаль (2025/26)

Интересным фактом является то, что в сезоне 2025/26 Ламин Ямаль забил уже столько голов в Ла Лиге (14), сколько суммарно за два предыдущих: 2023/24 – 5 и 2024/25 – 9.