Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос

Открывал субботнюю программу 19-го тура УПЛ поединок между «Эпицентром» и «Колосом». Хотя «Эпицентр» имел статус хозяев, но матч прошел в Киеве на стадионе «Левого Берега», на котором дебютант УПЛ ранее завоевал первые свои домашние очки в матче с «Металлистом 1925».

Сравнивая стартовые составы обеих команд, Нагорняк после разгрома с «Динамо» сделал 4 замены: вместо Федотова, Кристина, Оливейры и Сидуна с первых минут вышли Билык, Мороз, Супряга и Лучкевич, для которого эта игра стала дебютной за «Эпицентр». Костышин ограничился только одной сменой: дисквалифицированного Бурду поменял Бондаренко.

Со старта матча «Колос» сразу начал давить на ворота соперника, но по-настоящему что-то опасное у ворот Билыка, «колоскам» не удалось. Свои моменты имели Элиас и Цуриков, однако они оказались безуспешными. Хозяева ответили опасным ударом Ковальца, с которым справился Пахолюк.

Вскоре хозяевам удалось открыть счет. Супруга после подачи Ковальца сбросил на дальнюю на Себерио, а тот коленом забил в пустой угол. Для гостей этот гол стал как гром среди ясного неба, и они побежали отыгрываться и пропустили второй. Пахолюк невнимательно сыграл после удара Сифуэнтеса, чем воспользовался Супряга, забив долгожданный гол.

После перерыва «Колос» имел отличный момент возродить интригу, но Сабалай из выгодной позиции выстрелил выше цели. Ответ от «Эпицентра» был результативным и безжалостным. Сначала Супряга в быстрой атаке убежал от защитников «Колоса» и оформил дубль, а чуть позже Ковалец с элементами издевательства закатил четвертый мяч в ворота соперника, сделав счет разгромным.

Хозяева могли делать разгромным, однако Рохас, Сидун и Маткевич не смогли реализовать свои возможности. Команда Костышина также могла вернуться в игру, но с ударом Алефиренко Билык справился, а Денисенко мощным ударом попал в перекладину. «Колос» даже получил численное преимущество в виде удаления Коша, но «колоскам» не удалось забить хотя бы гол престижа.

Подопечные Сергея Нагорняка, таким образом, одержали дебютную победу в текущем сезоне в родных стенах, прервав трёхматчевую серию безголевой засухи. Свой следующий поединок «Эпицентр« проведет 15 марта против «Руха», а «Колос» в тот же день встретится с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Эпицентр» - «Колос» - 4:0

Голы: Себерио, 33, Супряга, 45, 56, Ковалец, 62

Предупреждения: Бондаренко, 21 – Ковалец, 38, Лучкевич, 47

Удаление: Кош, 77 (фол последней надежды)

«Эпицентр»: Билык – Лучкевич (Оливейра 69), Кош, Мороз, Кирюханцев – Себерио (Липовуз, 81), Миронюк – Сифуэнтес, Ковалец (Запорожец, 69), Рохас (Маткевич, 73) – Супряга (Сидун, 69)

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Понедельник – Элиас – Салабай (Алефиренко, 60), А. Демченко (Станковски, 60), Гагнидзе (Денисенко, 69), Гусол (Кане, 60) – Климчук (Тахири, 69)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 17 (8) – 11 (1)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 0 – 1

ЭПИЦЕНТР – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C