Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Премьер-лига
Эпицентр
07.03.2026 13:00 – FT 4 : 0
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 15:05 | Обновлено 07 марта 2026, 15:55
3316
20

Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос

Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне УПЛ

07 марта 2026, 15:05 | Обновлено 07 марта 2026, 15:55
3316
20 Comments
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
УПЛ

Открывал субботнюю программу 19-го тура УПЛ поединок между «Эпицентром» и «Колосом». Хотя «Эпицентр» имел статус хозяев, но матч прошел в Киеве на стадионе «Левого Берега», на котором дебютант УПЛ ранее завоевал первые свои домашние очки в матче с «Металлистом 1925».

Сравнивая стартовые составы обеих команд, Нагорняк после разгрома с «Динамо» сделал 4 замены: вместо Федотова, Кристина, Оливейры и Сидуна с первых минут вышли Билык, Мороз, Супряга и Лучкевич, для которого эта игра стала дебютной за «Эпицентр». Костышин ограничился только одной сменой: дисквалифицированного Бурду поменял Бондаренко.

Со старта матча «Колос» сразу начал давить на ворота соперника, но по-настоящему что-то опасное у ворот Билыка, «колоскам» не удалось. Свои моменты имели Элиас и Цуриков, однако они оказались безуспешными. Хозяева ответили опасным ударом Ковальца, с которым справился Пахолюк.

Вскоре хозяевам удалось открыть счет. Супруга после подачи Ковальца сбросил на дальнюю на Себерио, а тот коленом забил в пустой угол. Для гостей этот гол стал как гром среди ясного неба, и они побежали отыгрываться и пропустили второй. Пахолюк невнимательно сыграл после удара Сифуэнтеса, чем воспользовался Супряга, забив долгожданный гол.

После перерыва «Колос» имел отличный момент возродить интригу, но Сабалай из выгодной позиции выстрелил выше цели. Ответ от «Эпицентра» был результативным и безжалостным. Сначала Супряга в быстрой атаке убежал от защитников «Колоса» и оформил дубль, а чуть позже Ковалец с элементами издевательства закатил четвертый мяч в ворота соперника, сделав счет разгромным.

Хозяева могли делать разгромным, однако Рохас, Сидун и Маткевич не смогли реализовать свои возможности. Команда Костышина также могла вернуться в игру, но с ударом Алефиренко Билык справился, а Денисенко мощным ударом попал в перекладину. «Колос» даже получил численное преимущество в виде удаления Коша, но «колоскам» не удалось забить хотя бы гол престижа.

Подопечные Сергея Нагорняка, таким образом, одержали дебютную победу в текущем сезоне в родных стенах, прервав трёхматчевую серию безголевой засухи. Свой следующий поединок «Эпицентр« проведет 15 марта против «Руха», а «Колос» в тот же день встретится с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Эпицентр» - «Колос» - 4:0

Голы: Себерио, 33, Супряга, 45, 56, Ковалец, 62

Предупреждения: Бондаренко, 21 – Ковалец, 38, Лучкевич, 47

Удаление: Кош, 77 (фол последней надежды)

«Эпицентр»: Билык – Лучкевич (Оливейра 69), Кош, Мороз, Кирюханцев – Себерио (Липовуз, 81), Миронюк – Сифуэнтес, Ковалец (Запорожец, 69), Рохас (Маткевич, 73) – Супряга (Сидун, 69)

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Понедельник – Элиас – Салабай (Алефиренко, 60), А. Демченко (Станковски, 60), Гагнидзе (Денисенко, 69), Гусол (Кане, 60) – Климчук (Тахири, 69)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 17 (8) – 11 (1)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 0 – 1

ЭПИЦЕНТР – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Колос Ковалевка Эпицентр - Колос отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Виктор Алтухов
Із Супряги може вийти толк, якщо вийде. Все-таки у епіцентра є непоганий тренер, котрий знає свою справу. Окрім того, справи у них підут ще краще, якщо набере форму Ковалець. Це дуже сильний гравець і в Александрії йому завжди не вистачало тренера, котрий може зробити його лідером. Все попереду.
Ответить
+2
vovei
Костышин скалить зубы перестал. Заметно.
Ответить
+2
Юрий Щербань
Колос має гарних гравців, стабільне фінансування, стадіон, базу , але немає нормального тренера Костишин другий раз прийшов , і що гри немає, а то до нього були ще ноунейми , треба взяти нормального тренера з опитом работи і ім'ям і буде результат , команда може грати краще 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Та Колос даже не обсыпался со своего места  
Это поларок Эпикам от Засухи.
Ответить
+1
Andromed
забив м'ячі на пару років вперед)
Ответить
0
AK.228
Ого, браво 👏👏👏
Ответить
0
Fernando Torres
Супряга тащии нам треба форвард як ніколи
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Spaceman
Ну що ж..Весняний сезон торгів за місце під сонцем офіційно стартував..Нажаль,Костишин втратив репутацію.Надалі дивиться чемп стає гидко..
Ответить
-1
AK.228
Ого, браво 👏👏👏
Ответить
-2
🧢⚾🏏
Як скотився Колос... Від перемог над українськими грандами Шахтарем і Динамо до нищівної поразки від будівельного супермаркету🫣
Ответить
-2
Puppet_master
Супряга не для збірної, гравець одного матчу, на теперешній момент.
Ответить
-3
Olexiy_Kharkiv
Харків аплодує стоячи Епіцентру за феєричне знищення нашого сусіда в таблиці. Це шанс для Металіста 1925 закріпитись в топ-шістці. Виграємо свої два матчі (проти Руху та перенесений з Вересом) і відриваємось від Колоса на 6 залікових балів!
Ответить
-3
Три зірки)
Колос недавно нам чуть одну звезду не снес, вытерши об нас бутсы, а тут отгребли от аутсайдеров, которых мы очень технично и зрелищно обыграли) 
Ответить
-10
Показать Скрыть 3 ответа
Три зірки)
Эта победа, благодаря нам! Если бы мы не разгромили Эпик, и не передали им с молоком отца вкус побед и триумфа, выгребали бы и дальше от всех) Кротов еще ого-го как порвут)))
Ответить
-11
