Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Эпицентр
07.03.2026 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 05:49 | Обновлено 07 марта 2026, 05:51
Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 7 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Эпицентр» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 13:00.

Многие из вас должны помнить поединок между этими командами в первом круге, в котором «Эпицентр» был близок как никогда, чтобы зацепиться за очки, однако досадный автогол в конце встречи оставил команду Сергея Нагорняка ни с чем. Отчасти этот момент стал переломным для новичка УПЛ, ведь после этого тура «Эпицентр» постепенно начал привыкать к ритму чемпионата Украины, и некоторые поединки провел очень прилично для своего уровня, взяв важные очки (как вот в матчах с «Карпатами», «Александрией» и «Полесьем»).

На очереди у команды из хмельниччины очередной «домашний» поединок, местом дислокации которого станет «Арена Левый Берег», на которой подопечные Нагорняка завоевали дебютные очки во время выступлений дома, и теперь на том же месте «Епицентр» попытается взять реванш за вышеупомянутую встречу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.89 для «Эпицентра» и 2.04 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
7 марта 2026 -
13:00
Колос Ковалевка
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Колос Ковалевка Сергей Нагорняк Руслан Костышин текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
