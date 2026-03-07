В субботу, 7 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Эпицентр» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 13:00.

Многие из вас должны помнить поединок между этими командами в первом круге, в котором «Эпицентр» был близок как никогда, чтобы зацепиться за очки, однако досадный автогол в конце встречи оставил команду Сергея Нагорняка ни с чем. Отчасти этот момент стал переломным для новичка УПЛ, ведь после этого тура «Эпицентр» постепенно начал привыкать к ритму чемпионата Украины, и некоторые поединки провел очень прилично для своего уровня, взяв важные очки (как вот в матчах с «Карпатами», «Александрией» и «Полесьем»).

На очереди у команды из хмельниччины очередной «домашний» поединок, местом дислокации которого станет «Арена Левый Берег», на которой подопечные Нагорняка завоевали дебютные очки во время выступлений дома, и теперь на том же месте «Епицентр» попытается взять реванш за вышеупомянутую встречу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

