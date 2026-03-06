В субботу, 7 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эпицентр» и «Колос». Матч пройдет в Киевской области на «Арене Левый Берег», игра начнется в 13:00.

Эпицентр

Дебютант УПЛ борется за сохранение прописки в элите украинского футбола, находясь внизу турнирной таблицы. Предыдущие три поединка в чемпионате подоляне проиграли, не забив соперникам ни одного гола. Правда, в них команда Сергея Нагорняка противостояла претендентам на медали. Перед зимней паузой «Эпицентр» уступил «Шахтеру» (0:5), а после возобновления турнира – ЛНЗ (0:2) и «Динамо» (0:4).

После матча с киевлянами главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк посетовал на индивидуальные ошибки футболистов своей команды. В частности, не лучшую игру продемонстрировал голкипер Никита Федотов, который дебютировал в составе подолян. Зимний новичок каменец-подольской команды сменил Олега Билыка, который до этого защищал ворота «Эпицентра» во всех матчах чемпионата.

Команда Нагорняка делает ставку на испанских легионеров: в предыдущих двух матчах в составе подолян выходили пять представителей этой страны. Еще одним новичком «Эпицентра» стал вингер Валерий Лучкевич, который последнее время находился без клуба. В лазарете подолян находится защитник Александр Климец. Дебютант УПЛ еще ни разу не побеждал в домашних поединках: 1 ничья и 7 поражений.

Колос

Ковалевская команда занимает в турнирной таблице седьмое место. После возобновления чемпионата подопечные Руслана Костышина на своем поле проиграли «Полесью» и во Львове обыграли «Карпаты». Во встрече с львовянами соперники поочередно пробивали пенальти и оба удара не реализовали. Сначала свою команду выручил голкипер «Колоса» Пахолюк, а затем пенальти не забил лучший бомбардир ковалевцев Климчук. Победу «колоскам» принес результативный удар Салабая. Кстати, Пахолюк является единственным футболистом ковалевцев, который с начала чемпионата играет без замен.

Уже весной «Колос» совершил два неожиданных трансфера. Новичком команды из Киевской области стал экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко. По словам Костышина, этот переход был нужен ковалевцам для укрепления опорной зоны после ухода Илира Красничи. Впрочем, против «Эпицентра» Степаненко сыграть не сможет, поскольку еще восстанавливается после повреждения. Также «Колос» подписал македонца Луку Станковски, который уже дебютировал в матче с «зелено-белыми».

В отличии от своих ближайших соперников, которые не побеждают в домашних поединках, ковалевцы имеют в активе беспроигрышную гостевую серию, которая насчитывает пять игр (2 победы и 3 ничьи). В матче против «Эпицентра» своей команде не поможет защитник Бурда, получивший красную карточку во Львове.

Статистика встреч

В прошлом году команды провели первую очную дуэль на официальном уровне. Тот матч завершился победой ковалевцев со счетом 1:0. Мяч единственный раз оказался в воротах после автогола защитника подолян Григоращука. Также команды провели три контрольных поединка: две победы «Колоса» и одна – «Эпицентра».

Прогноз на противостояние

Подоляне еще не выигрывали в домашних поединках и будут принимать ковалевцев, которые довольно уверенно себя чувствуют на полях соперников. Рискнем предположить, что этот поединок не будет результативным и поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Эпицентр»: Билык, Липовуз, Нил, Оливейра, Кирюханцев, Себерио, Миронюк, Ковалец, Сифуэнтес, Рохас, Супряга.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Хрипчук, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Климчук, Гусол.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.92 для «Эпицентра» и 2.01 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.