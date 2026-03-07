Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал
Дожали соперника во втором тайме
Состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между представителем Лиги 1 Мансфилдом и командой АПЛ Арсенал.
Лидер элитного дивизиона не без проблем, но победил со счетом 2:1 благодаря голам Мадуэке и Езе. При этом Мансфилд, уступая, не только сравнял результат, но и едва не вышел вперед.
Однако сразу после этого пропустил и потерял шанс на сенсацию.
Из-за травм поле досрочно покинули Калафиори и Троссард.
Ранее в четвертьфинал вышел Ливерпуль.
Кубок Англии. 1/8 финала
Мансфилд – Арсенал 1:2
Голы: Эванс, 50 – Мадуэке, 41, Эзе, 66
Арсенал: Аррисабалага, Салмон (Тимбер, 62), Москера, Калафиори (Диксон, 78), Нергор, Мадуэке, Хаверц (Эзе, 62), Мартинелли, Доуман, Троссард (Инкапье, 38), Жезус
