Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал
Кубок Англии
Мансфилд Таун
07.03.2026 14:15 – FT 1 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 марта 2026, 16:45 | Обновлено 07 марта 2026, 17:06
313
1

Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал

Дожали соперника во втором тайме

07 марта 2026, 16:45 | Обновлено 07 марта 2026, 17:06
313
1 Comments
Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал
Sky Sports

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между представителем Лиги 1 Мансфилдом и командой АПЛ Арсенал.

Лидер элитного дивизиона не без проблем, но победил со счетом 2:1 благодаря голам Мадуэке и Езе. При этом Мансфилд, уступая, не только сравнял результат, но и едва не вышел вперед.

Однако сразу после этого пропустил и потерял шанс на сенсацию.

Из-за травм поле досрочно покинули Калафиори и Троссард.

Ранее в четвертьфинал вышел Ливерпуль.

Кубок Англии. 1/8 финала

Мансфилд – Арсенал 1:2
Голы: Эванс, 50 – Мадуэке, 41, Эзе, 66

Арсенал: Аррисабалага, Салмон (Тимбер, 62), Москера, Калафиори (Диксон, 78), Нергор, Мадуэке, Хаверц (Эзе, 62), Мартинелли, Доуман, Троссард (Инкапье, 38), Жезус

По теме:
Рэксхем – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Микель АРТЕТА: «Такого в истории Арсенала не было. Горжусь»
Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне
Мансфилд Таун Арсенал Лондон Кубок Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Футбол | 07 марта 2026, 16:09 0
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона

Поединок 27-го тура испанской Ла Лиги состоится 7 марта в 17:15 по киевскому времени

Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Футбол | 06 марта 2026, 17:03 18
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией

Известный тренер предположил, что команда Сергея Реброва начнет матч с двумя опорниками

«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 23:48
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07.03.2026, 12:30
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Футбол | 07.03.2026, 05:32
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Артета ризикнув, могли навіть вилетіти
Ответить
0
Популярные новости
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 7
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 7
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 30
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем