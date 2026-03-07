Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между представителем Лиги 1 Мансфилдом и командой АПЛ Арсенал.

Лидер элитного дивизиона не без проблем, но победил со счетом 2:1 благодаря голам Мадуэке и Езе. При этом Мансфилд, уступая, не только сравнял результат, но и едва не вышел вперед.

Однако сразу после этого пропустил и потерял шанс на сенсацию.

Из-за травм поле досрочно покинули Калафиори и Троссард.

Ранее в четвертьфинал вышел Ливерпуль.

Кубок Англии. 1/8 финала

Мансфилд – Арсенал 1:2

Голы: Эванс, 50 – Мадуэке, 41, Эзе, 66

Арсенал: Аррисабалага, Салмон (Тимбер, 62), Москера, Калафиори (Диксон, 78), Нергор, Мадуэке, Хаверц (Эзе, 62), Мартинелли, Доуман, Троссард (Инкапье, 38), Жезус