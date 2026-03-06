Мансфилд Таун

Мансфилд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 7 марта в 14:15 по Киеву
В субботу, 7 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Мансфилдом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 14.15.
Мансфилд
Сенсационный участник 1/8 финала кубка выступает в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион). За 33 матча чемпионата «Мансфилду» удалось набрать 41 балл, благодаря которым он пока находится на 16-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета не слишком велико – всего 5 очков.
По пути в 1/8 финала Кубка Англии коллектив выбил «Харрогейт», «Аккрингтон», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли».
Арсенал
Вполне успешные результаты демонстрируют лондонцы в текущем сезоне. После 30 матчей Премьер-лиги на балансе команды есть 67 очков, пока позволяют находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», сейчас составляет 7 баллов, хотя у «горожан» есть игра в запасе. В Кубке Англии «канониры» одолели «Портсмут» и «Уиган».
В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их ждет противостояние с леверкузенским «Байером».
Личные встречи
Команды еще ни разу не играли между собой в официальных встречах.
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Арсенала» длится уже 10 матчей подряд. На счету команды 8 побед и 2 ничьи.
- В последних 9-х играх Первой лиги «Мансфилд» не одержал ни одной победы.
- «Арсенал» забил 59 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
Прогноз
Учитывая статус команд, в сегодняшнем поединке можно ожидать голевую феерию. Я поставлю на тотал больше 3.5 (с коэффициентом 1.76 по линии БК betking).
14:15
