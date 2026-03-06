Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 марта 2026, 12:53 | Обновлено 06 марта 2026, 13:02
Мансфилд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 7 марта в 14:15 по Киеву

ФК Арсенал

В субботу, 7 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Мансфилдом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 14.15.

Мансфилд

Сенсационный участник 1/8 финала кубка выступает в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион). За 33 матча чемпионата «Мансфилду» удалось набрать 41 балл, благодаря которым он пока находится на 16-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета не слишком велико – всего 5 очков.

По пути в 1/8 финала Кубка Англии коллектив выбил «Харрогейт», «Аккрингтон», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли».

Арсенал

Вполне успешные результаты демонстрируют лондонцы в текущем сезоне. После 30 матчей Премьер-лиги на балансе команды есть 67 очков, пока позволяют находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», сейчас составляет 7 баллов, хотя у «горожан» есть игра в запасе. В Кубке Англии «канониры» одолели «Портсмут» и «Уиган».

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их ждет противостояние с леверкузенским «Байером».

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных встречах.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Арсенала» длится уже 10 матчей подряд. На счету команды 8 побед и 2 ничьи.
  • В последних 9-х играх Первой лиги «Мансфилд» не одержал ни одной победы.
  • «Арсенал» забил 59 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Учитывая статус команд, в сегодняшнем поединке можно ожидать голевую феерию. Я поставлю на тотал больше 3.5 (с коэффициентом 1.76 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Мансфилд Таун
7 марта 2026 -
14:15
Арсенал
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
