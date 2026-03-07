Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мансфилд – Арсенал – 1:2. Сенсация была близка. Видео голов и обзор матча
Кубок Англии
Мансфилд Таун
07.03.2026 14:15 – FT 1 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
07 марта 2026, 19:48 |
172
0

Мансфилд – Арсенал – 1:2. Сенсация была близка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Англии

07 марта 2026, 19:48 |
172
0
Мансфилд – Арсенал – 1:2. Сенсация была близка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Мансфилд Таун» и «Арсенал».

Игра прошла в Мансфилде на стадионе «Уан Колл Стедиум» и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды гостей.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

По итогам непростой игры «канониры» вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала, 7 марта
Мансфилд – Арсенал – 1:2
Голы: Эванс, 50 – Мадуэке, 41, Эзе, 66

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Will Evans (Мансфилд Таун).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Габриэл Мартинелли.
По теме:
Украина – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ювентусу пока не догнать: Комо вырвал непростую победу благодаря шедевру
Микель АРТЕТА: «Такого в истории Арсенала не было. Горжусь»
Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Мансфилд Таун Нони Мадуэке Эберечи Эзе видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
Футбол | 07 марта 2026, 17:30 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем

Райан Гравенберх продлил соглашение до лета 2032 года

«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06 марта 2026, 23:48 3
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике

Украинец готовится к возвращению на поле?

БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07.03.2026, 05:12
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Теннис | 07.03.2026, 11:58
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем