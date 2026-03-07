В субботу, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Мансфилд Таун» и «Арсенал».

Игра прошла в Мансфилде на стадионе «Уан Колл Стедиум» и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды гостей.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

По итогам непростой игры «канониры» вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала, 7 марта

Мансфилд – Арсенал – 1:2

Голы: Эванс, 50 – Мадуэке, 41, Эзе, 66

Видеообзор матча