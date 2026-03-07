07.03.2026 14:15 – FT 1 : 2
Мансфилд – Арсенал – 1:2. Сенсация была близка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Кубка Англии
В субботу, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Мансфилд Таун» и «Арсенал».
Игра прошла в Мансфилде на стадионе «Уан Колл Стедиум» и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды гостей.
По итогам непростой игры «канониры» вышли в четвертьфинал Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/8 финала, 7 марта
Мансфилд – Арсенал – 1:2
Голы: Эванс, 50 – Мадуэке, 41, Эзе, 66
Видеообзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Will Evans (Мансфилд Таун).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Габриэл Мартинелли.
