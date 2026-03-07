В суббота, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Мансфилд Таун» и «Арсенал».

Игра пройдет в Мансфилде на стадионе «Уан Колл Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 14:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

