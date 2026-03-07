Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мансфилд Таун – Арсенал. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.03.2026 14:15
Мансфилд Таун – Арсенал. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Кубка Англии начнется 7 марта в 14:15 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В суббота, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Мансфилд Таун» и «Арсенал».

Игра пройдет в Мансфилде на стадионе «Уан Колл Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Мансфилд Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мансфилд Таун – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

