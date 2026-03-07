07.03.2026 14:15 - : -
Мансфилд Таун – Арсенал. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Кубка Англии начнется 7 марта в 14:15 по киевскому времени
В суббота, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Мансфилд Таун» и «Арсенал».
Игра пройдет в Мансфилде на стадионе «Уан Колл Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Мансфилд Таун – АрсеналСмотреть трансляцию
