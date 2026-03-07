Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
07 марта 2026, 11:45 | Обновлено 07 марта 2026, 11:46
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову

Ангелина в двух сетах переиграла Катажину Каву в матче 1/2 финала

07 марта 2026, 11:45 | Обновлено 07 марта 2026, 11:46
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Польши Катажину Каву (WTA 146).

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Катажина Кава (Польша) – 7:5, 6:2

Ангелина провела третье очное противостояние против Катарины и одержала первую победу.

Калинина во второй раз сыграет в финале соревнований в Анталье. На прошлой неделе Ангелина уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке.

В финале Калинина может встретиться с Александрой Олейниковой, если украинка одолеет Моюку Утидзиму.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Друзі, я вас вітаю, нарешті український фінал за...я вже забув коли востаннє грали на такому рівні в вирішальному матчі дві наші козачки!!!
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Розумнички наші!Нарешті ми дочекалися українського фіналу!
Ответить
+5
Falko
Дочекалась )
Ответить
+5
Олександр Кравченко
Фантастика !Після силіконової дурепи настрою не було ,а тепер у нас український фінал !
Ответить
+3
Показать Скрыть 6 ответов
Alehandro
Не довго чекала) 
Ответить
+3
Falko
Має бути дуже цікаво. Дві ґрунтовички, але такі різні: і за грою, і за характерами.
Ответить
+1
Степан
Добре що Тот кваліфікації вилетіла, всі інші суперники до снаги, є фінал.
Ответить
0
