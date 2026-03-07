Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Ангелина в двух сетах переиграла Катажину Каву в матче 1/2 финала
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Польши Катажину Каву (WTA 146).
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Катажина Кава (Польша) – 7:5, 6:2
Ангелина провела третье очное противостояние против Катарины и одержала первую победу.
Калинина во второй раз сыграет в финале соревнований в Анталье. На прошлой неделе Ангелина уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке.
В финале Калинина может встретиться с Александрой Олейниковой, если украинка одолеет Моюку Утидзиму.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторая ракетка мира одолел чеха Далибора Сврчину в матче 1/32 финала
Судаков возобновил полноценные тренировки