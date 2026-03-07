Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Польши Катажину Каву (WTA 146).

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Катажина Кава (Польша) – 7:5, 6:2

Ангелина провела третье очное противостояние против Катарины и одержала первую победу.

Калинина во второй раз сыграет в финале соревнований в Анталье. На прошлой неделе Ангелина уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке.

В финале Калинина может встретиться с Александрой Олейниковой, если украинка одолеет Моюку Утидзиму.