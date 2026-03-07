WTA07 марта 2026, 11:58 |
1777
18
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
В полуфинале турнира WTA 125 в Турции Александра переиграла Моюку Утидзиму
07 марта 2026, 11:58
1777
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) вышла в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
В полуфинале украинка в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму (Япония, WTA 77).
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала
Александра Олейникова (Украина) [1] – Моюка Утидзима (Япония) – 6:4, 6:4
В решающем поединке за трофей Олейникова встретится с другой украинкой – Ангелиной Калининой.
