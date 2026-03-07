Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) вышла в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму (Япония, WTA 77).

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Моюка Утидзима (Япония) – 6:4, 6:4

В решающем поединке за трофей Олейникова встретится с другой украинкой – Ангелиной Калининой.