07 марта 2026, 11:58
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи

В полуфинале турнира WTA 125 в Турции Александра переиграла Моюку Утидзиму

Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) вышла в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму (Япония, WTA 77).

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Моюка Утидзима (Япония) – 6:4, 6:4

В решающем поединке за трофей Олейникова встретится с другой украинкой – Ангелиной Калининой.

теннис WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 18
introvert
Розраховували побачити фінал Олійникова - Снігур на 250, але нам порадили закатати губу та зменшити забаганки удвічі. Тож тепер маємо фінал Олійникова - Калініна на 125.
Поки що виходить, що Саня ключовий елемент рівняння)
+17
❤️🍓
Кицюня-Красуня-Сашуня наша❤️🇺🇦🤗
+14
C.Пеклов
Сподіваюся,що зараз у турецької роздягальні українська ейфорія-Саша й Геля поздоровляють одна одну!Дівчата,слава Україні!
+12
Muskrat2
Робіть ставки, коли Олійникова в рейтингу обійде Ястремську.
+11
C.Пеклов
Молодець Олександра дотиснула"непереможну"японку!
+7
Степан
Тот вилетіла в кваліфікації, всі інші зупинити не можуть.
Ответить
+7
❤️🍓
🏆Хотелось бы, чтоб Олейникова снова трофей выиграла, но, наверное, Калинина фаворитка?
+4
Олександр Науменко
Дивлячись на життєву філософію і характер Сашка, мені здається, вона віддасть Ангеліні цей титул. Але подивимось.
0
Vitaly Kozak
Нехай переможе сильніша. Ні за кого не вболіватиму. Хочу побачити якісний теніс у виконанні наших красунь.
0
Sashamar
Завтра за Гелю. Саша вже гарантовано в основі РГ і може наступні два місяці спокійно грати дрібні WTA, тим більше, що починається грунтова частина сезону. А от Гелі треба повертати втрачене.
Ответить
-3
