Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вечер еврокубков, у Шахтера осталось 2 варианта, украинское дерби в теннисе
27 февраля 2026, 11:12 | Обновлено 27 февраля 2026, 12:00
Вечер еврокубков, у Шахтера осталось 2 варианта, украинское дерби в теннисе

Главные новости за 26 февраля на Sport.ua

Вечер еврокубков, у Шахтера осталось 2 варианта, украинское дерби в теннисе
УЕФА. Оливье Жиру и Натан Нгой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 февраля.

1A. У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань

1B. Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
В первом блоке матчей вечера дальше прошли Самсунспор, Риека, Целе

1C. Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК
Польская команда одолела фиалок в ответном матче 4:2, этого не хватило для победы

2A. Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены все участники 1/8 финала
27 февраля в Ньоне состоится жеребьевка второго по силе еврокубка

2B. Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Французам понадобился овертайм, а греческая команда выиграла серию пенальти

2C. Первый блок Лиги Европы. Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала
Еще два ранних поединка Лиги Европы перешли в овертаймы

3. Юношеская лига УЕФА. Сыграны матчи 1/8 финала, определены пары 1/4 финала
Украинский голкипер Илья Волошин помог Реалу U-19 обыграть Челси U-19

4. Роналду приобрел 25% акций клуба из чемпионата Испании
Форвард саудовского Аль-Наср и сборной Португалии стал совладельцем Альмерии

5. Барком-Кажаны сенсационно победил экс-чемпиона Польши
Львовский клуб победил Ястшембски Венгель на выезде

6. Определены четвертьфиналисты Welsh Open. Прервана серия Чжао из 11 побед
Действующий чемпион мира в 1/8 финала проиграл Стюарту Бингему

7A. Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина уверенно переиграла Катарину в матче второго раунда в Турции

7B. Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Александра проиграла Амариссе Тот и покинула соревнования WTA 125 в Турции

8. Буде-Глимт: о главной сенсации нынешней Лиги чемпионов
О лучшей команде Норвегии и ее главных персонах

9. Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма
Выделяем специалистов, которые могли бы возглавить команду шпор

10. Париж не оправдывает ожиданий в Лиге 1. Почему Red Bull не спешит помогать
Пока что сбросить с трона ПСЖ амбициозному клубу Бернара Арно не удается

Трубин не сдержал Реал, вылет Ювентуса и Боруссии Д, гол и ассист Роналду
Фиаско Интера в ЛЧ, еще один новичок Полесья, неожиданный поворот для Усика
Голы Ваната и Цыганкова, отмена игры в Александрии, неудача Ястремской
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
