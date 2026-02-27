Вечер еврокубков, у Шахтера осталось 2 варианта, украинское дерби в теннисе
Главные новости за 26 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 февраля.
1A. У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань
1B. Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
В первом блоке матчей вечера дальше прошли Самсунспор, Риека, Целе
1C. Фиорентина и Ягеллония в овертаймах определили участника 1/8 финала ЛК
Польская команда одолела фиалок в ответном матче 4:2, этого не хватило для победы
2A. Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены все участники 1/8 финала
27 февраля в Ньоне состоится жеребьевка второго по силе еврокубка
2B. Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Французам понадобился овертайм, а греческая команда выиграла серию пенальти
2C. Первый блок Лиги Европы. Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала
Еще два ранних поединка Лиги Европы перешли в овертаймы
3. Юношеская лига УЕФА. Сыграны матчи 1/8 финала, определены пары 1/4 финала
Украинский голкипер Илья Волошин помог Реалу U-19 обыграть Челси U-19
4. Роналду приобрел 25% акций клуба из чемпионата Испании
Форвард саудовского Аль-Наср и сборной Португалии стал совладельцем Альмерии
5. Барком-Кажаны сенсационно победил экс-чемпиона Польши
Львовский клуб победил Ястшембски Венгель на выезде
6. Определены четвертьфиналисты Welsh Open. Прервана серия Чжао из 11 побед
Действующий чемпион мира в 1/8 финала проиграл Стюарту Бингему
7A. Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина уверенно переиграла Катарину в матче второго раунда в Турции
7B. Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Александра проиграла Амариссе Тот и покинула соревнования WTA 125 в Турции
8. Буде-Глимт: о главной сенсации нынешней Лиги чемпионов
О лучшей команде Норвегии и ее главных персонах
9. Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма
Выделяем специалистов, которые могли бы возглавить команду шпор
10. Париж не оправдывает ожиданий в Лиге 1. Почему Red Bull не спешит помогать
Пока что сбросить с трона ПСЖ амбициозному клубу Бернара Арно не удается
