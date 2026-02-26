Париж не оправдывает ожиданий в Лиге 1. Почему Red Bull не спешит помогать

12 января в столице Франции Париже произошло нечто потрясающее, невероятное и просто невообразимое. Одноименный футбольный клуб в дерби против «Пари Сен-Жермен» неожиданно отпраздновал минимальную победу (1:0), что позволило «Парижу» выбить титулованного оппонента из розыгрыша Кубка Франции уже на стадии 1/16 финала. Той ночью более счастливых фанатов во всей Франции, нежели поклонники «Парижа», пожалуй, сложно было и отыскать.

Но лучшей командой столицы «Парижу» посчастливилось пробыть ровно одну ночь. В дальнейшем дебютант нынешнего сезона Лиги 1 вылетел из того же Кубка Франции уже на стадии 1/8 финала от ничем не выдающегося «Лорьяна» (0:2), а в национальном чемпионате может похвастаться всего-то одной победой в 12 последних матчах. Неудивительно, что после 0:5 от «Ланса» и 1:1 с «Тулузой» боссы столичного клуба решили пойти на смену главного тренера, отправив в отставку 51-летнего Стефана Гилли. Попрощаться с этим специалистом для «Парижа» было не так уж и просто, ведь Гилли трудился в клубе с 2018 года (с двухлетней паузой на работу ассистентом главного тренера в национальной сборной Марокко), и именно его называли архитектором возвращения в Лигу 1, которое случилось по итогам минувшего сезона.

ICI. Стефан Гилли

Летом 2025-го вокруг «Парижа» было множество слухов и амбициозных заявлений. Клуб, контрольный пакет акций в котором принадлежит семье одного из самых богатых людей на планете Бернару Арно, вернулся в элитарный дивизион французского футбола впервые за последние 46 лет. И не просто вернулся, а имел, как казалось тогда, вполне конкретный проект развития и возможности для того, чтобы с ходу зацепиться в Лиге 1 как минимум за борьбу за место в еврокубках.

Но по факту фанаты «Парижа» стали свидетелями совсем иного: в настоящий момент их любимая команда занимает четвертое место с конца в турнирной таблице, и хотя на фоне троицы явных аутсайдеров («Осера», «Нанта» и «Меца») выглядит вполне способной сохранить прописку в элите, однако увольнение Гилли доказало – в клубе уже в конце февраля осознали, что этот сезон будет для них вовсе не таким, каким его мечтали увидеть.

На место Гилли уже успели назначить опытного Антуана Комбуаре. С 62-летним специалистом, впрочем, подписали краткосрочное трудовое соглашение, срок действия которого рассчитан лишь до конца текущего сезона. Любопытно, что 15 лет назад Комбуаре был главным тренером того самого «Пари Сен-Жермен» – что правда, его назначение на эту должность состоялось еще до того, как владельцами и главными инвесторами парижского клуба стали катарцы из фонда Qatar Sports Investments. Последние достаточно быстро подыскали Комбуаре более статусную замену, пригласив уже в декабре 2011-го на должность наставника маститого итальянца Карло Анчелотти, ныне работающего главным тренером национальной сборной Бразилии.

Приход Комбуаре в «Париж» вряд ли стоит воспринимать с большой долей оптимизма, так как этот наставник во французском футболе уже давно приобрел репутацию специалиста, занимающегося спасением команд и карьеры конкретных футболистов, которых общественность уже поспешила отправить на «свалку истории».

В краткосрочной перспективе Антуан Комбуаре вполне может стать именно тем, кто нужен «Парижу»: чтобы решить проблемы и без особых переживаний сохранить для команды место в элитарном дивизионе. Однако практически все французские обозреватели сходятся во мнении, что Комбуаре очевидно не хватает опыта для того, чтобы сделать из «Парижа» реального претендента на наивысшие места в турнирной таблице Лиги 1, не говоря уже о чемпионстве.

Le Parisien. Антуан Комбуаре

Кроме того, стоит отмечать, что в текущем сезоне боссы «Парижа» потратили более 70 миллионов евро на подписание новичков и усиление команды, однако должного эффекта это так и не принесло. Прямо сейчас единственным игроком, который демонстрирует относительную стабильность на поле и не заслуживает критики является 27-летний вингер Илан Кеббал, однако алжирца покупали еще летом 2023-го, когда клуб выступал в Лиге 2, и обошелся он «Парижу» всего в 2 миллиона евро. И это еще раз подчеркивает то, сколько проблем существует нынче в клубе в аспекте кадровой работы, ведь если от новичков разочарования больше, чем позитива, то за это вполне стоит с кого-то спросить и среди топ-менеджмента.

Впрочем, пока владельцы «Парижа» решили ограничиться тренерской рокировкой, и полагают, что сезон-2025/26 уйдет у команды на адаптацию к элитарному дивизиону. К другим выводам, пожалуй, сложно прийти, когда твои футболисты по ходу чемпионата не удосужились подняться выше промежуточного восьмого места, да и то очень быстро слетели оттуда и значительно чаще толкутся в районе зоны вылета, не опускаясь туда лишь потому, что хватает еще более слабых и разбалансированных коллективов…

Однако это вовсе не означает, что в «Париже» отказываются от своих амбициозных планов на будущее. Клуб с богатыми владельцами, напомним, также может похвастаться своими связями с компанией Red Bull GmbH, которая инвестирует в развитие ряда других проектов как в Европе, так и по всему миру. Но пока рассчитывать на активную поддержку и помощь от австрийской компании у «Парижа» не получается, и в какой-то степени это вызывает удивление у болельщиков – мол, зачем же тогда Red Bull GmbH вообще входил в структуру собственности столичного французского клуба, если даже их легендарный директор по международным связям Юрген Клопп практически не уделяет развитию «Парижа» никакого времени.

С другой стороны, важно понимать, что Red Bull GmbH является лишь миноритарным акционером «Парижа». По данным авторитетных французских источников, в реальной собственности австрийской компании находится лишь 10,6% акций парижского клуба, и лишь по завершении сезона-2026/27 эта доля должна будет вырасти до 15%, которые абсолютно не позволяют в одностороннем порядке принимать стратегические решения о дальнейшем будущем проекта.

Предположительно Red Bull GmbH все еще присматривается к ситуации на французском рынке, чтобы понять, в какой степени их модель может быть воспроизведена в тамошней Лиге 1, и насколько успешной она способна там стать на базе такого клуба как «Париж». По этой причине фанатам команды точно не стоит возлагать серьезные надежды на талант и менеджерскую гениальность Клоппа и всего Red Bull GmbH, а необходимо понимать другое – за громкими словами и амбициями в проекте развития «Парижа» пока просматривается немало неопределенности, и до того момента, пока эта ситуация будет сохраняться, вряд ли дебютант нынешнего розыгрыша Лиги 1 будет готов к реальному соперничеству с «Пари Сен-Жермен».

Да, разовые сенсации, как 12 января в Кубке Франции, вполне возможны, но пока даже бездонные карманы семейства Арно, кажется, не способны сделать из «Парижа» реального конкурента для ПСЖ на внутренней арене. И командой № 1 в столице Франции в ближайшее время все еще будут оставаться «красно-синие», как бы кому не хотелось наконец-то увидеть закат их тотальной гегемонии в Лиге 1…