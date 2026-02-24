ОФИЦИАЛЬНО. ФК Париж назначил главным тренером бывшего наставника ПСЖ
Антуан Комбуаре подписал контракт до конца сезона
ФК «Париж» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Антуаном Комбуаре.
Соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до окончания сезона.
Ранее Комбуаре возглавлял французские «Страсбур», «Валансьен», ПСЖ, «Ланс», «Генгам», «Дижон», «Тулузу» и «Нант», а также саудовский «Аль-Хиляль».
Антуан приводил ПСЖ и «Нант» к победам в Кубке Франции в сезонах 2009/10 и 2021/22 соответственно.
Предыдущим наставником «Парижа» был Стефан Жилли, который вывел команду в Лигу 1, но после серии из пяти матчей без побед и вылета из Кубка Франции от «Лорьяна» (0:2) он был уволен.
В настоящее время «Пари» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 23 очка в 23 матчах.
Le Paris FC annonce la nomination d’Antoine Kombouaré au poste d’entraîneur de l’équipe première.— Paris FC (@ParisFC) February 22, 2026
Communiqué officiel ⤵️
🔗 https://t.co/WqBfPAVFPT pic.twitter.com/VHSQFpIFwm
