Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФК Париж назначил главным тренером бывшего наставника ПСЖ
Франция
24 февраля 2026, 11:49 | Обновлено 24 февраля 2026, 11:50
1354
0

ОФИЦИАЛЬНО. ФК Париж назначил главным тренером бывшего наставника ПСЖ

Антуан Комбуаре подписал контракт до конца сезона

24 февраля 2026, 11:49 | Обновлено 24 февраля 2026, 11:50
1354
0
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Париж назначил главным тренером бывшего наставника ПСЖ
ФК Париж

ФК «Париж» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Антуаном Комбуаре.

Соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до окончания сезона.

Ранее Комбуаре возглавлял французские «Страсбур», «Валансьен», ПСЖ, «Ланс», «Генгам», «Дижон», «Тулузу» и «Нант», а также саудовский «Аль-Хиляль».

Антуан приводил ПСЖ и «Нант» к победам в Кубке Франции в сезонах 2009/10 и 2021/22 соответственно.

Предыдущим наставником «Парижа» был Стефан Жилли, который вывел команду в Лигу 1, но после серии из пяти матчей без побед и вылета из Кубка Франции от «Лорьяна» (0:2) он был уволен.

В настоящее время «Пари» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 23 очка в 23 матчах.

По теме:
ФОТО. Шок-покупка чемпиона мира: Эрнандес украсил дом гигантской гориллой
В поединке с участием Ливерпуля снова забили мяч в компенсированное время
Сенсационный участник чемпионата мира вынужденно сменил главного тренера
Париж Антуан Комбуаре назначение тренера Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24 февраля 2026, 07:01 12
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку

Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы

Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Футбол | 23 февраля 2026, 20:41 3
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов

У «Вереса» проблемы с Айдином

Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Футбол | 24.02.2026, 00:00
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
Футбол | 24.02.2026, 13:26
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
Проблемы перед Испанией. Сборная Украины потеряла двух игроков из-за травм
Баскетбол | 24.02.2026, 12:54
Проблемы перед Испанией. Сборная Украины потеряла двух игроков из-за травм
Проблемы перед Испанией. Сборная Украины потеряла двух игроков из-за травм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
22.02.2026, 10:51 7
Бокс
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 8
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем