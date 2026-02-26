ОФИЦИАЛЬНО. Роналду приобрел 25% акций клуба из чемпионата Испании
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии стал совладельцем «Альмерии»
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал совладельцем известного испанского клуба «Альмерия». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Финансовые детали сделки не разглашаются. Инвестиции были осуществлены через компанию CR7 Sports Investments, которую Роналду использует для управления своими спортивными бизнес-операциями.
«Я всегда хотел внести свой вклад в футбол не только на поле. «Альмерия» – это клуб с крепкой основой и четким потенциалом для роста. Я рад работать вместе с руководством для следующего этапа развития команды», – заявил 41-летний португалец.
Президент «Альмерии» Мохамед Аль-Херейджи подтвердил соглашение и поделился своими эмоциями: «Мы рады, что Криштиану решил инвестировать в наш клуб. Он хорошо понимает испанские лиги и видит потенциал, который мы создаем, и в первой команды, и в академии».
«Альмерия» занимает третье место в турнирной таблице Сегунды – втором по силе дивизионе чемпионата Испании.
🚨🔴⚪️ OFFICIAL: Cristiano Ronaldo buys 25% of Spanish side Almeria.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026
Deal completed with second division side currently owned by Saudi investment group. pic.twitter.com/qG8Dbcd0vY
