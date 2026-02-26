Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Роналду приобрел 25% акций клуба из чемпионата Испании
Испания
26 февраля 2026, 12:27
6

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду приобрел 25% акций клуба из чемпионата Испании

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии стал совладельцем «Альмерии»

6 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал совладельцем известного испанского клуба «Альмерия». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Инвестиции были осуществлены через компанию CR7 Sports Investments, которую Роналду использует для управления своими спортивными бизнес-операциями.

«Я всегда хотел внести свой вклад в футбол не только на поле. «Альмерия» – это клуб с крепкой основой и четким потенциалом для роста. Я рад работать вместе с руководством для следующего этапа развития команды», – заявил 41-летний португалец.

Президент «Альмерии» Мохамед Аль-Херейджи подтвердил соглашение и поделился своими эмоциями: «Мы рады, что Криштиану решил инвестировать в наш клуб. Он хорошо понимает испанские лиги и видит потенциал, который мы создаем, и в первой команды, и в академии».

«Альмерия» занимает третье место в турнирной таблице Сегунды – втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Николай Тытюк
