Все БудеТ Глимт: о главной сенсации нынешней Лиги чемпионов

Норвежский «Буде-Глимт» – автор главной сенсации нынешней Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф «желто-черные» прошли знаменитый «Интер» – финалиста минувшего розыгрыша ЛЧ. Причем не просто прошли, а победили в обоих матчах.

Если в первой игре, в Буде, хозяева ошарашили именитых гостей прессингом и отменными коллективными действиями, что вылилось в уверенную победу 3:1, то на «Джузеппе Меацца» подопечные Хьетиля Кнутсена взяли на вооружение, в первую очередь, терпение.

И дотерпели. Сначала – до дикой ошибки Аканджи, подарившему мяч сопернику, а затем, при счете 1:0 в свою пользу, гости провели отличную контратаку, которая завершилась взятием ворот.

Под занавес встречи «Интер» отквитал один мяч, но на большее лидера серии А не хватило.

И вот на такой отличной ноте «Буде-Глимт» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наверное, не нужно лишний раз уточнять, что для этой совсем недавно безродной норвежской команды такое достижение – впервые в ее истории. Многолетней, кстати, истории.

Так уж сложилось исторически, что футбольная Норвегия на клубном уровне долго ассоциировалась, в первую и последнюю очередь, с «Русенборгом». Эта команда гремела в Лиге чемпионов в конце девяностых – в начале нулевых, регулярно выступая в групповом этапе чемпионской Лиги, но вот чтобы так веско о себе заявить, как сейчас заявил о себе «Буде-Глимт», суровым парням из Тронхейма в свое уже далекое время не удавалось.

А этим суровым парням из Буде – еще как удалось. И в этой связи нужно иметь ввиду не только блестящую во всех смыслах двойную победу над одной из самых сильных команд в истории Лиги чемпионов (это я об «Интере»), но и то, как именно подопечные Кнутсена попали в плей-офф ЛЧ.

Вкратце напомню, как это случилось. Накануне двух последних туров основного раунда ЛЧ в активе «Буде-Глимт» было три очка (три ничьих). Не густо, скажем так. И шансы на их выход в плей-офф были на то время сугубо математическими.

Тем не менее, эти математические шансы были воплощены в реальность. А для того, чтобы реальность стала реальной, чемпионам Норвегии нужно было в тех двух турах добыть две победы.

Это уже звучит почти нереально – как для команды, которая до этого не выиграла ни одного матча. А если учесть, что соперниками норвежцев были «Манчестер Сити» и «Атлетико», то задача действительно выглядела, словно из раздела фантастики на втором этаже.

Но фантастика таки стала реальностью. Команду Пепа Гвардиолы команда Хьетиля Кнутсена на родной арене разобрала на запчасти: 3:1. С таким же счетом «Буде-Глимт» чуть позже разберет на запчасти на своей арене и «Интер» в первом матче плей-офф.

А вот в последнем туре основного раунда «желто-черным» нужно было побеждать уже на выезде. Мало того, что побеждать нужно «Атлетико», старожила и фаворита уже какого по счету розыгрыша Кубка чемпионов, так еще при этом «БГ» слыл домашней командой.

Тем не менее, и в Мадриде норвежцы добыли победу. Причем волевую: 2:1. И благодаря этой победе и ворвались в плей-офф ЛЧ, где их вряд ли кто-то ожидал увидеть.

Как по мне, то по резонансу попадания в плей-офф нынешней ЛЧ с «Буде-Глимт» не может «тягаться» даже «Бенфика», которая попала в первый раунд на выбывания благодаря феноменальному голу в ворота «Реала» на последних секундах встречи в исполнении нашего голкипера Анатолия Трубина. Как бы то ни было, но «Бенфика» – отнюдь не безродное дитя чемпионской Лиги. «Орлы» дважды выигрывали Кубок чемпионов, кучу раз играли во всяких финалах. А тут – действительно вчерашний ноунейм.

Чтобы осознать уникальность и ситуации как таковой, и данное достижение «Буде-Глимт», нужно хотя бы беглым взглядом посмотреть на историю этого клуба.

Так вот, если хотя бы бегло оценить историю этого уже не ноунейма, то первое, что бросается в глаза, это то, что «Буде-Глимт» – команда, представляющая город (Буде), находящийся за полярным кругом. Мы много доселе знали таких команд, окромя упомянутого выше «Русенборга»?

Интересно и то, что «Буде-Глимт» был основан более чем сто лет назад, но в высшем дивизионе норвежского футбола он начал играть лишь в начале семидесятых годов прошлого века. А не играл там «БГ» не по причине своей убогости или нерадивости, а потому, что команды из севера Норвегии долго не принимали в элитный дивизион страны, справедливо или не очень справедливо полагая, что играть в футбол за полярным кругом невозможно или опасно.

Тем не менее, когда этот то ли справедливый, то ли не очень запрет был отменен, нынешний возмутитель спокойствия в главном континентальном турнире добыл свой первый весомый титул: Кубок Норвегии (1975 год).

Вот тот трофей долгие десятилетия оставался единственным весомым достижением норвежских северян. Аж до того момента, когда «желто-черный» клуб возглавил такой себе Хьетиль Кнутсен.

Почему так фамильярно: «такой себе»? Да хотя бы потому, что нынешний наставник «БГ» не играл в футбол на профессиональном уровне. Он вообще, можно сказать, долгое время был абсолютно случайным человеком для «игры миллионов». На протяжении долгих 15 лет Хьетиль работал обычным учителем. Причем десять из этих пятнадцати лет Кнутсен работал в средней школе.

Однако параллельно с работой в школе Кнутсен учился на футбольных тренерских курсах. И когда выучился, то оставил школьное преподавательство. В 1995 году он возглавил свою первую футбольную команду. Из пятой лиги. Проработал в том «Ховдинге» Кнутсен аж девять лет. И мог похвастаться тем, что поднял коллектив двумя этажами выше.

А затем ушел в более известный тамошний клуб – «Бранн». Однако не главным тренером, а «руководителем отдела развития». Ну, это, наверное, то, чем занимается в «Шахтере» Дарио Срна. Шутка.

Развивал «Бранн» Кнутсен довольно долго: почти пять лет. Но затем снова пошел по командам низших дивизионов. С переменным успехом пошел. И наконец-то, в 2016 году, пути «Буде-Глимт» и Хьетиля Кнутсена сошлись.

На тот момент «БГ» вылетел из элитного дивизиона. Кнутсена позвали в Буде сначала ассистентом главного, а когда главный – Осмун Бьеркан – спустя год стал спортивным директором, Хьетиль Кнутсен стал главным тренером «Буде-Глимт».

И как раз под руководством бывшего школьного учителя «БГ» добыл свои главные на данный момент трофеи. Хотя стартовал он с 11-й итоговой позиции. Затем была вторая, и еврокубки, впервые для клуба за 16 лет.

А затем было первое чемпионство, в 2020-м, и второе чемпионство, и третье. Всего – пять чемпионств для «Буде-Глимт»: первые чемпионства в истории этого клуба с более чем столетней историей, и первые чемпионства для Кнутсена.

Чем же он «брал» высшую лигу Норвегии? Прежде всего тем, что отступил от шаблонов. Это в еврокубках «БГ» чаще всего играет на контратаках, терпит и ждет чужой ошибки, а во внутренних соревнованиях «желто-черные» играют по схеме 4-3-3, с высокой линией обороны и еще более высокой линией начала прессинга, с акцентом на фланги.

Но главное даже не это. Кнутсен поменял ментальность своих подопечных. Возможно, звучит несколько высокопарно, но это именно так. Он подолгу разговаривает со своими игроками, рассказывает не только о тонкостях тактики, но и вообще о «тонкостях» жизни. Вот где пригодился школьный опыт Хьетиля.

А в ассистенты себе он взял «такого себе» Бьорна Мансверка, в прошлом летчика-истребителя, воевавшего в Афганистане. В прошлом летчик-истребитель теперь отвечает за «ментальное здоровье» команды из Буде.

Видимо, неплохо отвечает. В минувшем сезоне «Буде-Глимт» пробился в полуфинал Лиги Европы, где уступил будущему обладателю трофея – «Тоттенхэму». А в нынешнем сезоне «БГ» уже феерит в главном континентальном турнире, доказывая, что может успешно выступать не только на родной арене, но и на выезде («Атлетико» и «Интер» не дадут соврать).

Кстати, домашняя арена «Буде-Глимт» рассчитана всего лишь на 8 300 мест. Примерно, как одна трибуна того же «Джузеппе Меацца». Хотя, если учесть, что население Буде – меньше пятидесяти тысяч, то с этой «колокольни» все видится иначе.

И да, на арене «БГ» газон искусственный. В этом и кроется определенная частица домашнего успеха «желто-черных» в еврокубках. В родных стенах команда Кнутсена огорчала «Рому», «Селтик», АЗ, загребское «Динамо», «Порту», «Бешикташ», «Лацио», «МанСити», «Интер» и нашу «Зарю».

Хотя, повторюсь, и на выезде «БГ» уже отнюдь не мальчики для битья.

Ну и, наконец, кто же эти «мальчики не для битья»? Почти все – местные. За исключением голкипера-кацапа Хайкина и еще четырех датчан, которые для Норвегии вряд ли считаются чужестранцами.

И в данном случае тоже нужно обязательно отдать должное бывшему школьному учителю Кнутсену, который не только сумел разглядеть в малоизвестных, а порой и посредственных игроках талант, но и помог им «вытащить» этот талант наружу.

Например, Каспер Хег, считающийся одним из главных творцов успеха нынешнего «БГ». Это датский форвард, на которого на исторической Родине давно «забили». Тем не менее, в Норвегии он прижился.

«Буде-Глимт» купил его у «Стабека» за 700 тысяч евро. И вот за два года под руководством Кнутсена Хег забил в три раза больше мячей, чем доселе во всех своих командах, вместе взятых. И да, именно Хег «затащил» «БГ» в плей-офф ЛЧ, забивая и «МанСити», и «Атлетико». «Интеру» он тоже забил, и сейчас на него имеют виды клубы из Англии, Германии и Испании. Но сборной Дании он пока что не нужен.

Еще одна звезда первой величины «БГ» – Йенс-Петер Хеуге. Это коренной норвежец, воспитанник команды из Буде. Подавал большие надежды с младых ногтей, был ангажирован «Миланом», но там толком не заиграл. Толком не заиграл и в «Айнтрахте», но Лигу Европы из этим коллективом выиграл.

Зимой 2024-го Хеуге вернулся в «Буде-Глимт». И в прошлой еврокубковой кампании этот парень был на виду, и в нынешней, забивая важные и победные мячи.

И теперь Хеуге вместе со своей командой пишет историю этого удивительного и уникального футбольного клуба из заполярья, хотя в национальной сборной Норвегии он всего лишь игрок ротации.