Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) не сумела выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В матче второго раунда украинка в трех сетах уступила представительнице Венгрии Амариссе Тот (WTA 264) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Амарисса Тот (Венгрия) – 6:1, 4:6, 2:6

Во второй партии Александра побеждала 3:0 с двумя брейками и 4:3 с одним, но растеряла преимущество и позволила Тот совершить камбек.

Олейникова в Анталье успела переиграть Полину Кудерметову. Амарисса в четвертьфинале встретится с пятой сеяной Майяр Шериф.