Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
WTA
26 февраля 2026, 13:40 | Обновлено 26 февраля 2026, 13:54
337
9

Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье

Александра проиграла Амариссей Тот и покинула соревнования WTA 125 в Турции

9 Comments
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) не сумела выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В матче второго раунда украинка в трех сетах уступила представительнице Венгрии Амариссе Тот (WTA 264) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Амарисса Тот (Венгрия) – 6:1, 4:6, 2:6

Во второй партии Александра побеждала 3:0 с двумя брейками и 4:3 с одним, но растеряла преимущество и позволила Тот совершить камбек.

Олейникова в Анталье успела переиграть Полину Кудерметову. Амарисса в четвертьфинале встретится с пятой сеяной Майяр Шериф.

По теме:
Ангелина Калинина – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Александра Олейникова Амарисса Тот WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Vitaly Kozak
Побачимо, сподіваюсь, що то було. Олександра тут ще на два турніри заявлена 
Ответить
0
Андрій Заліщук
Скоріш за все травма якась, бо іншого пояснення немає, шкода...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
pawa
Занадто рано Саша почала вважати себе тенісисткою, впритул наближеою до "топів"!  От і отримала холодного душу!
Ответить
-1
Олександр Науменко
Вважаю гра без професійної команди, нонсенс. Даяна не дасть збрехати.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Кравченко
Аби не було так ,що це був її максимум 71 ракетка .
Ответить
-2
Sashamar
Не за те батько сина бив, що грав, а за те, що відігравався. Ну явно ж недобре почуваєшся. Так вибачись і знімись. Ну не кацапка ж навпроти. І все одно Шериф в такому стані не пройти. Ні, неперекладаємий російський "авось".
Ответить
-3
