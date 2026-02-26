Юношеская лига УЕФА. Сыграны матчи 1/8 финала, определены пары 1/4 финала
Украинский голкипер Илья Волошин помог Реалу U-19 обыграть Челси U-19
24 и 25 февраля состоялись матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.
Во время жеребьевки были определены пары 16 участников 1/8 финала ЮЛУ.
В 1/8 финала испанский Реал Мадрид U-19, за который сыграл украинский голкипер Илья Волошин, взял верх над английским Челси U-19 (1:0).
Украинский хавбек Богдан Будко провел 76 минут за нидерландский АЗ Алкмаар U-19 в гостевом матче против португальской Бенфики U-19 (2:6).
Голкипер из Украины Ян Журавский сыграл за Бетис U-19 весь матч против итальянского Интера U-19 (3:5) и получил желтую карточку на 1-й минуте.
Украинский вратарь польской Легии U-19 Денис Столяренко остался в резерве в игре против испанского Вильярреала U-19 (1:2).
В четвертьфиналах, которые состоятся 17/18 марта, сыграют: Интер (Италия) – Бенфика (Португалия), Атлетико Мадрид (Испания) – Брюгге (Бельгия), Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия), Вильярреал (Испания) – ПСЖ (Франция)
Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.
Ранее в 1/16 финала киевское Динамо U-19 уступило мадридскому Атлетико U-19 (2:6).
Юношеская лига УЕФА 2025/26
1/8 финала, 24–25 февраля
- Интер (Италия) – Бетис (Испания) – 5:3
- Бенфика (Португалия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 6:2
- Атлетико Мадрид (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1 (пен. 5:3)
- Жилина (Словакия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1
- Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:0
- Айнтрахт (Германия) – Спортинг (Португалия) – 0:1
- Вильярреал (Испания) – Легия Варшава (Польша) – 2:1
- ПСЖ (Франция) – ХИК Хельсинки (Финляндия) – 6:1
1/4 финала, 17–18 марта
- Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)
- Атлетико Мадрид (Испания) – Брюгге (Бельгия)
- Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия)
- Вильярреал (Испания) – ПСЖ (Франция)
Сетка плей-офф
Реал Мадрид U-19 (Испания) – Челси U-19 (Англия) – 1:0
Инфографика
