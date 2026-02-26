Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юношеская лига УЕФА. Сыграны матчи 1/8 финала, определены пары 1/4 финала
Молодежные турниры
26 февраля 2026, 13:57 | Обновлено 26 февраля 2026, 14:24
Украинский голкипер Илья Волошин помог Реалу U-19 обыграть Челси U-19

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Волошин

24 и 25 февраля состоялись матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

Во время жеребьевки были определены пары 16 участников 1/8 финала ЮЛУ.

В 1/8 финала испанский Реал Мадрид U-19, за который сыграл украинский голкипер Илья Волошин, взял верх над английским Челси U-19 (1:0).

Украинский хавбек Богдан Будко провел 76 минут за нидерландский АЗ Алкмаар U-19 в гостевом матче против португальской Бенфики U-19 (2:6).

Голкипер из Украины Ян Журавский сыграл за Бетис U-19 весь матч против итальянского Интера U-19 (3:5) и получил желтую карточку на 1-й минуте.

Украинский вратарь польской Легии U-19 Денис Столяренко остался в резерве в игре против испанского Вильярреала U-19 (1:2).

В четвертьфиналах, которые состоятся 17/18 марта, сыграют: Интер (Италия) – Бенфика (Португалия), Атлетико Мадрид (Испания) – Брюгге (Бельгия), Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия), Вильярреал (Испания) – ПСЖ (Франция)

Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.

Ранее в 1/16 финала киевское Динамо U-19 уступило мадридскому Атлетико U-19 (2:6).

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/8 финала, 24–25 февраля

  • Интер (Италия) – Бетис (Испания) – 5:3
  • Бенфика (Португалия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 6:2
  • Атлетико Мадрид (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1 (пен. 5:3)
  • Жилина (Словакия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1
  • Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:0
  • Айнтрахт (Германия) – Спортинг (Португалия) – 0:1
  • Вильярреал (Испания) – Легия Варшава (Польша) – 2:1
  • ПСЖ (Франция) – ХИК Хельсинки (Финляндия) – 6:1

1/4 финала, 17–18 марта

  • Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)
  • Атлетико Мадрид (Испания) – Брюгге (Бельгия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия)
  • Вильярреал (Испания) – ПСЖ (Франция)

Сетка плей-офф

Реал Мадрид U-19 (Испания) – Челси U-19 (Англия) – 1:0

Инфографика

Юношеская лига УЕФА Бетис Брюгге Бенфика Вильярреал Жилина Маккаби Хайфа Интер Милан Спортинг Лиссабон Атлетико Мадрид АЗ Алкмаар Реал Мадрид ХИК Хельсинки Легия Варшава Айнтрахт Франкфурт Челси U-19 Реал Мадрид U-19 ПСЖ U-19 Бенфика U-19 Интер Милан U-19 ПСЖ Челси статистические расклады Спортинг Лиссабон U-19 Атлетико Мадрид U-19 Айнтрахт Франкфурт U-19 АЗ Алкмаар U-19 Бетис U-19 Вильярреал U-19 Брюгге U-19 Легия Варшава U-19 Жилина U-19 ХИК Хельсинки U-19 Маккаби Хайфа U-19 Илья Волошин Реал - Челси Богдан Будко выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
