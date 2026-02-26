Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина уверенно переиграла Катарину в матче второго раунда соревнований в Турции
Ангелина Калинина (WTA 202) выиграла украинское дерби у Катарины Завацкой (WTA 317) в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
Калинина одержала победу в двух сетах за 1 час и 5 минут. Ангелина отдала Катарине всего три гейма.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 6:1, 6:2
Калинина и Завацкая провели второе очное противостояние. В 2020 году Ангелина прошла Катарину в квалификацици соревнований в Линце.
Следующей соперницей Ангелины будет представительница Грузии Екатерина Горгодзе (WTA 170). Ранее Калинина дважды играла против Горгодзе и дважды одержала над ней победу.
Ангелина – единственная украинка, которая продолжает выступления в Анталье. 26 февраля свой матч второго круга проиграла Александра Олейникова, которая уступила Амариссе Тот.
Калинина стала последней участницей 1/4 финала в Анталье. Ангелина стартовала на этих кортах с победы над Алевтиной Ибрагимовой.
В цій же Анталії виграла сьогодні Соболєва (ITF, W35). Але Настя на своїх улюблених кортах, де узяла не один титул, грає чомусь дуже і дуже важко. Тепер чекаємо на Подрєз в Трнаві. Між іншим, Віка тишком-нишком, а вже на порозі другої сотні.