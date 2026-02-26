Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
WTA
26 февраля 2026, 14:15 | Обновлено 26 февраля 2026, 14:28
5

Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина уверенно переиграла Катарину в матче второго раунда соревнований в Турции

5 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Ангелина Калинина (WTA 202) выиграла украинское дерби у Катарины Завацкой (WTA 317) в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

Калинина одержала победу в двух сетах за 1 час и 5 минут. Ангелина отдала Катарине всего три гейма.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 6:1, 6:2

Калинина и Завацкая провели второе очное противостояние. В 2020 году Ангелина прошла Катарину в квалификацици соревнований в Линце.

Следующей соперницей Ангелины будет представительница Грузии Екатерина Горгодзе (WTA 170). Ранее Калинина дважды играла против Горгодзе и дважды одержала над ней победу.

Ангелина – единственная украинка, которая продолжает выступления в Анталье. 26 февраля свой матч второго круга проиграла Александра Олейникова, которая уступила Амариссе Тот.

Калинина стала последней участницей 1/4 финала в Анталье. Ангелина стартовала на этих кортах с победы над Алевтиной Ибрагимовой.

По теме:
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Ангелина Калинина – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Катарина Завацкая WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
Поточне місце Гелі в рейтингу не відповідає її можливостям, тим більш на грунті. Вона цілком спроможна узяти титул. Здається, що вона вже обігрувала усіх тут сіяних і несіяних теж.
  В цій же Анталії виграла сьогодні Соболєва (ITF, W35). Але Настя на своїх улюблених кортах, де узяла не один титул, грає чомусь дуже і дуже важко. Тепер чекаємо на Подрєз в Трнаві. Між іншим, Віка тишком-нишком, а вже на порозі другої сотні.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Sit Simurg
Моюка в фіналі тільки загроза , а так - треба брати ..)
Ответить
0
C.Пеклов
Давай Ангеліно,твій вихід!Сашко звільнила тобі шлях до титулу!Якщо вдасться, станеш співавторкою рекорду України з Олександрою, по титулам на WTA125!
Ответить
0
