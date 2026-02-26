Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма

Возможно, это заняло больше времени, чем хотелось многим болельщикам «Тоттенхэма», но пребывание Томаса Франка на посту главного тренера все же подошло к концу – после того, как команда оказалась возле зоны вылета.

Специалист пришел вместо Ангелоса Постекоглу прошлым летом после впечатляющий работы в «Брентфорде», где он вывел «пчел» в элитный дивизион и закрепил за ними статус команды уровня АПЛ.

К сожалению, датчанин не смог добиться столь же значительных результатов в «Тоттенхэме». Он покинул клуб возле зоны вылета, набирая в среднем всего 1,12 очка за матч в Премьер-лиге – это худший показатель среди всех тренеров «шпор».

Лондонцы назначили Игора Тудора до конца сезона в надежде спасти ситуацию, но, как сообщается, не рассматривают его в долгосрочной перспективе. Далее рассмотрим 5 тренеров, которые, возможно, могли бы возглавить «Тоттенхэм» летом и помочь команде вернуть свой статус уровня топ-6 АПЛ.

Маурисио Почеттино

Кто-то считает, что дважды в одну реку не войдешь, но Почеттино, пожалуй, был бы идеальным кандидатом для многих болельщиков «Тоттенхэма». Его имя даже скандировали на некоторых недавних матчах команды.

Аргентинец возглавлял «шпор» с 2014 до 2019 года, 4 раза финишируя в топ-4 АПЛ из пяти полных сезонов. В среднем он набирал 1,89 очка за игру. Почеттино также вывел «Тоттенхэм» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов в 2019 году, а уже через несколько месяцев после этого его уволили после неудачного старта сезона.

Потом специалист провел не самые лучшие периоды в «ПСЖ» и «Челси», а сейчас возглавляет сборную США. Будущее аргентинца во многом будет зависеть от выступлений американцев на домашнем чемпионате мира, и вполне может случиться так, что летом Почеттино станет свободным.

Андони Ираола

Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» давно следит за работой главного тренера «Борнмута» Ираолы. «Шпоры» рассматривали его как потенциального преемника Постекоглу, но все-таки выбрали Франка. Испанец преобразил «Борнмут» с момента своего прихода в июне 2023 года из «Райо Вальекано», внедрив интенсивный стиль игры с высоким прессингом.

В своем первом сезоне он побил клубный рекорд по количеству очков в Премьер-лиге, а в кампании 2024/25 превзошел его, набрав 56 баллов. Философия Ираолы – прямолинейная, вертикальная и агрессивная. При владении мячом он хочет, чтобы его команда быстро продвигалась вперед. Без мяча он требует от игроков высокого прессинга.

Как и в случае с Франком, остаются вопросы относительно перехода в более крупный и богатый клуб, от которого ожидают качественную игру и результат. Но испанец доказал свою состоятельность в «Борнмуте» и для нынешнего «Тоттенхэма» стал бы хорошим вариантом. Контракт Ираолы истекает летом, что делает его как привлекательным, так и доступным вариантом.

Энцо Мареска

Если закрыть глаза на то, что Мареска тренировал одного из главных соперников «шпор», он проделал очень неплохую работу на «Стэмфорд Бридж», а его уход в начале года был, скорее всего, связан с разногласиями с руководством, а не с проблемами внутри команды.

В прошлом сезоне он обеспечил «Челси» место в первой четверке АПЛ и выход в Лигу чемпионов, а также выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Это очень хорошие показатели для молодой и неопытной команды. Тем не менее, под руководством Марески «Челси» набирал в среднем всего 1,74 очка в среднем за игру в АПЛ.

Среди всех тренеров «синих», сыгравших более 30 матчей в лиге в 21-м веке, более низкий показатель был только у Фрэнка Лэмпарда (1,52) и Почеттино (1,66). Но учитывая, что Франк набирал в среднем всего 1,12 очка за матч в «Тоттенхэме», показатель в 1,74 был бы существенным прогрессом и заделом на светлое будущее для команды после тотального провала.

Роберто Де Дзерби

11 февраля «Марсель» объявил об уходе Роберто Де Дзерби с должности главного тренера по взаимному соглашению. Хотя его уход произошел после разгромного поражения от «ПСЖ» со счетом 0:5, будущее итальянца было под большим вопросом с момента вылета из Лиги чемпионов на общем этапе. Возможно, это просто совпадение, но «Тоттенхэм» объявил об увольнении Франка всего через несколько часов после того, как Де Дзерби стал свободным.

Роберто уже давно привлекает внимание больших клубов, и о нем часто вспоминают в прессе, как только он становится свободным. И у него уже есть опыт работы в Премьер-лиге. Болельщики «шпор» хотят видеть современный, атакующий футбол, и есть основания полагать, что Де Дзерби может им это обеспечить: во время его работы в «Брайтоне» только «Манчестер Сити» среди всех команд АПЛ владел мячом больше за матч, чем «чайки» (61,1% игрового времени).

Еще один интересный факт: из 17 команд (кроме вылетевших) в Премьер-лиге за тот же период только 4 превзошли показатель «Брайтона» по количеству ожидаемых голов в 114,4 без учета пенальти. Де Дзерби хочет, чтобы его команды начинали атаки от своих ворот, оказывали высокое давление на соперников и атаковали. На первый взгляд, он именно тот, кто нужен болельщикам «шпор».

Оливер Гласнер

Getty Images/Global Images Ukraine

В последние несколько месяцев «Кристал Пэлас» выступает не лучшим образом, но до того работа Гласнера в клубе была положительной и даже успешной. После его прихода в феврале 2024 года «орлы» повторили свой рекорд по количеству очков в АПЛ за 1 сезон (49). Затем они побили этот рекорд в кампании 2024/25, набрав 53 балла.

Самое важное то, что Гласнер привел «Кристал Пэлас» к первому большому трофею в истории клуба, обыграв «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Нынешний сезон тоже начался очень хорошо: «орлы» выиграли Суперкубок Англии и многообещающе стартовали в лиге. К 16-му туру АПЛ «Пэлас» занимал 4-е место в турнирной таблице и выглядел вполне способным бороться за место в еврокубках.

Однако состав, которому не хватает глубины, с трудом справлялся с плотным календарем, травмами и Кубком африканских наций, в результате чего «Пэлас» пережил кризисный период и опустился на 13-е место в таблице. Тем не менее Гласнер в целом отлично справлялся со своей работой, помогая команде добиваться больших успехов благодаря динамичному, основанному на контратаках футболу.

Некоторые болельщики «Тоттенхэма» могут опасаться, что Оливер будет слишком похож на Франка – другого тренера, который добился успеха в менее популярном клубе без оглядки на стиль игры. Но это не значит, что он не подходит «шпорам». У Гласнера достаточно опыта, чтобы поднять с колен еще один лондонский клуб. А тот факт, что его контракт истекает в конце сезона, и он уже подтвердил, что не будет подписывать новый, может значительно упростить переговоры.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst