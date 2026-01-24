НДУКВЕ: «Играем на фоне нагрузок. Для того и сборы, чтобы ошибаться»

Нападающий ровенского «Вереса» Денис Ндукве поделился впечатлениями от матча против чешского «Богемианса» (3:4):

«Было очень тяжело. Потому что играем на фоне значительных физических нагрузок, на уставших ногах. Но для этого и существуют сборы – чтобы ошибаться, пробовать что-то новое.

Почему решил не бить в эпизоде со вторым голом, а отдавал передачу? Владислав Шарай, на мой взгляд, находился в более выгодной позиции.

Что касается моей физической формы после реабилитации от травмы – чувствую себя уже намного лучше. Ощущаю, что постепенно возвращаюсь к оптимальным кондициям».