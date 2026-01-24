Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. НДУКВЕ: «Играем на фоне нагрузок. Для того и сборы, чтобы ошибаться»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 02:43 | Обновлено 24 января 2026, 03:12
Форвард Вереса поделился впечатлениями от спарринга против Богемианса

ФК Верес. Денис Ндукве

Нападающий ровенского «Вереса» Денис Ндукве поделился впечатлениями от матча против чешского «Богемианса» (3:4):

«Было очень тяжело. Потому что играем на фоне значительных физических нагрузок, на уставших ногах. Но для этого и существуют сборы – чтобы ошибаться, пробовать что-то новое.

Почему решил не бить в эпизоде со вторым голом, а отдавал передачу? Владислав Шарай, на мой взгляд, находился в более выгодной позиции.

Что касается моей физической формы после реабилитации от травмы – чувствую себя уже намного лучше. Ощущаю, что постепенно возвращаюсь к оптимальным кондициям».

товарищеские матчи Богемианс Прага Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Денис Ндукве
Николай Степанов Источник: ФК Верес
