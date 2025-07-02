Реал и Боруссия Д на высоте, сенсация от Ястремской, успех Деревянченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 июля.

1. Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары

Боруссия Д переиграла Монтеррей и стала соперником Реала

2A, Все-таки дожали. Реал минимально победил Ювентус

Гол Гонсало Гарсии вывел «сливочных» в четвертьфинал клубного ЧМ

2B. Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ

В четвертьфинале клубного ЧМ-2025 немецкая команда сыграет с Реалом

3. Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку

Артем может стать игроком «Ювентуса»

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо отдало в аренду украинца

Навин Малыш продолжит карьеру в «Заре»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал нового игрока. Это экс-футболист Шахтера

Андрей Борячук перешел в клуб-новичок УПЛ

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева

Полузащитник помог «горожанам» впервые в истории клуба завоевать серебро УПЛ

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер. Александрия подписала португальского вингера

Жота подписал контракт с украинским клубом на три года

6A. УПЛ опубликовала календарь матчей на сезон 2025/26. До старта ровно месяц

Первый тур чемпионата начнется 2 августа

6B. Скромная победа. Карпаты в спарринге обыграли клуб Второй лиги

Команда Владислава Лупашко одержала победу над «Куликов-Белка»

7A. Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне

Даяна в двух сетах переиграла Коко и вышла во второй раунд травяного мейджора

7B. Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона

Юлия в трех сетах переиграла Франческу Джонс в первом раунде мейджора

7C. Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона

Марта потерпела поражение от Вероники Эрьявец в первом раунде мейджора

8. Деревянченко досрочно финишировал Джереми Рамоса в 6-м раунде

Перевес украинского боксера сомнений не вызывал

9. Норрис vs Пиастри, провал Ред Булла, успехи Феррари и Заубера

Пилоты Макларена устроиил яркую битва в Австрии

10. Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу

Вскоре определится новый триумфатор, а пока вспомним самых успешных