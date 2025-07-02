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02 июля 2025, 09:05 | Обновлено 02 июля 2025, 09:23
610
0

Реал и Боруссия Д на высоте, сенсация от Ястремской, успех Деревянченко

Главные новости за 1 июля на Sport.ua

02 июля 2025, 09:05 | Обновлено 02 июля 2025, 09:23
610
0
Реал и Боруссия Д на высоте, сенсация от Ястремской, успех Деревянченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 июля.

1. Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Боруссия Д переиграла Монтеррей и стала соперником Реала

2A, Все-таки дожали. Реал минимально победил Ювентус
Гол Гонсало Гарсии вывел «сливочных» в четвертьфинал клубного ЧМ

2B. Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ
В четвертьфинале клубного ЧМ-2025 немецкая команда сыграет с Реалом

3. Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Артем может стать игроком «Ювентуса»

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо отдало в аренду украинца
Навин Малыш продолжит карьеру в «Заре»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал нового игрока. Это экс-футболист Шахтера
Андрей Борячук перешел в клуб-новичок УПЛ

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева
Полузащитник помог «горожанам» впервые в истории клуба завоевать серебро УПЛ

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер. Александрия подписала португальского вингера
Жота подписал контракт с украинским клубом на три года

6A. УПЛ опубликовала календарь матчей на сезон 2025/26. До старта ровно месяц
Первый тур чемпионата начнется 2 августа

6B. Скромная победа. Карпаты в спарринге обыграли клуб Второй лиги
Команда Владислава Лупашко одержала победу над «Куликов-Белка»

7A. Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Даяна в двух сетах переиграла Коко и вышла во второй раунд травяного мейджора

7B. Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Юлия в трех сетах переиграла Франческу Джонс в первом раунде мейджора

7C. Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Марта потерпела поражение от Вероники Эрьявец в первом раунде мейджора

8. Деревянченко досрочно финишировал Джереми Рамоса в 6-м раунде
Перевес украинского боксера сомнений не вызывал

9. Норрис vs Пиастри, провал Ред Булла, успехи Феррари и Заубера
Пилоты Макларена устроиил яркую битва в Австрии

10. Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Вскоре определится новый триумфатор, а пока вспомним самых успешных

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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