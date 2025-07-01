Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу

В эти дни на полях США продолжается розыгрыш обновленного клубного чемпионата мира по футболу ФИФА, участие в котором впервые в истории взяли 32 команды, представляющих все шесть конфедераций. Победителя нынешнего соревнования мы узнаем поздним вечером 13 июля, а пока давайте вспомним команды, которые чаще всего в истории побеждали на КЧМ.

Так как нынешний турнир является уже 21-м по счету, прямо сейчас мы можем говорить о проведенных двадцати финалах, в которых был определен победитель. По одному разу клубный чемпионат мира выигрывали «Сан-Паулу», «Интернасьонал», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Однако есть в истории соревнования и такие клубы, которые становились триумфаторами более одного раза. Их четыре, и о них давайте поговорим чуть подробнее…

Коринтианс (2000, 2012)

«Коринтианс» является одной из трех южноамериканских команд, когда-либо побеждавших на клубном чемпионате мира. Однако именно «тимау» являются единственным представителем своего континента, которому удавалось делать это более одного раза.

Впервые КЧМ «Коринтианс» выиграл в 2000 году. Это был премьерный розыгрыш турнира, который во многом воспринимался как пробный. Участие в соревновании, которое состоялось на полях Бразилии, приняли лишь восемь команд, разделенных на две группы. Победители каждой из групп и вышли в финал, где разыграли трофей. Стоит отмечать, что Европу на КЧМ-2000 представляли только два коллектива – «Реал» и «Манчестер Юнайтед», о скандальном участии которого мы недавно рассказывали подробнее в рамках отдельного материала.

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В 2000-м «Коринтианс» сумел занять первое место в группе с «Реалом», «Аль-Насром» и марокканским клубом «Раджа». Бразильцы и испанцы набрали поровну очков (по 7), сыграв между собой вничью (2:2) и обыграв двух других соперников. Но выше в таблице оказались именно «тимау», имевшие лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. В финале КЧМ-2000 «Коринтианс» сразился с земляками из «Васко да Гама». Поединок оказался незрелищным и завершился ничьей 0:0, а триумфовать «тимау» посчастливилось за счет более успешной реализации ударов с пенальти в послематчевой серии (4:3).

Через двенадцать лет «Коринтианс» во второй раз в истории приехал поучаствовать в клубном чемпионате мира по футболу и ему вновь посчастливилось выиграть турнир! На этот раз бразильцы стартовали с полуфинала, где обыграли египетский «Аль-Ахли» (1:0), а в решающем матче также с минимальным счетом нанесли поражение «Челси» (1:0). Трофей «тимау» принес решающий удар, который нанес перуанский форвард Паоло Герреро, успевший поиграть в Европе за «Баварию» и «Гамбург» перед тем, как вернуться в Южную Америку. Интересно, что в свой 41 год этот форвард все еще продолжает играть на профессиональном уровне – за перуанский клуб «Альянса Лима».

Бавария (2013, 2020)

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Впервые на клубном чемпионате мира по футболу «Бавария» сыграла в 2013 году как победитель Лиги чемпионов УЕФА-2012/13. По формату того соревнования, проходившего в Марокко, мюнхенский гранд стартовал с полуфинала, где его ждала встреча с китайским гегемоном тех лет «Гуанчжоу Эвергранд». Впрочем, китайские амбиции так и остались на бумаге, так как «Бавария» в легком стиле расправилась с соперником со счетом 3:0, а голы забивали Рибери, Манджукич и Гетце.

В финале КЧМ-2013 «Бавария» сыграла против марокканской команды «Раджа Касабланка», которая в полуфинале сенсационно одолела бразильский «Атлетико Минейро» (3:1). Но на еще одну сенсацию африканцев не хватило – от мюнхенцев они потерпели вполне достойное по счету поражение 0:2 (голы на счету Данте и Тьяго Алькантары).

В следующий раз «Бавария» вернулась на КЧМ спустя семь лет – в 2020-м. Тогда турнир принимал у себя Катар, готовящийся провести ЧМ-2022. На этот раз в полуфинале мюнхенский гранд расправился с египетским «Аль-Ахли» (2:0), а в финале европейцам опять довелось сыграть не с фаворитами другого полуфинала бразильцами («Палмейрасом»), а с теми, кто их сенсационно одолел («УАНЛ Тигрес»). И, опять же, на два кряду сенсационных результата «выскочек» не хватило…

В финале КЧМ-2020 мексиканцы уступили «Баварии» со счетом 0:1, а автором этого единственного мяча оказался французский защитник Бенжамен Бавар, игравший за мюнхенцев до 2023 года, а затем перебравшийся в миланский «Интер».

Нынешнее участие в клубном чемпионате мира является для «Баварии» третьим в истории. Учитывая предыдущий победный опыт, фанаты немецкого гранда надеются, что их любимцы опять приедут домой с трофеем, но надо понимать, что текущий формат куда более сложный и потребует от футболистов «Баварии» огромных усилий и усердия. По крайней мере, в четвертьфинале мюнхенцам предстоит сразится с действующим победителем Лиги чемпионов – «Пари Сен-Жермен».

Барселона (2009, 2011, 2015)

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Первое участие в клубном чемпионате мира по футболу оказалось для футболистов «Барселоны» разочаровывающим. На турнире в 2006 году каталонцы в полуфинале уверенно разобрались с мексиканской «Америкой» (4:0), но в решающем матче неожиданно уступили бразильскому «Интернасьоналу» (0:1), за который в то время выступал Луис Адриано, ставший впоследствии известным в Украине по причине многолетнего пребывания в «Шахтере».

В 2009-м «Барселона» опять разобралась в полуфинале с мексиканцами – на этот раз с «Атланте» (3:1). В финале каталонцам пришлось встретиться с аргентинским «Эстудиантесом», и европейцы опять были близки к минимальному поражению, если бы не спасительный гол Педро на 89-й минуте. Пропустив в концовке встречи, южноамериканская команда не сумела дотянуть хотя бы до лотереи – серии пенальти, – а проиграла в дополнительное время из-за мяча Лионеля Месси…

Свою вторую победу на КЧМ футболисты «Барселоны» добыли спустя два года после первой – в 2011-м, на полях Японии. На этот раз для представителей Европы все было очень и очень просто: в полуфинале каталонцы разбили катарский «Аль-Садд» (4:0), а в финале не оставили ни малейших шансов бразильскому «Сантосу» (4:0), за который в то время еще выступал молодой Неймар.

Третий триумф на клубном чемпионате мира (в 2015-м) для «Барселоны» также оказался очень спокойным и убедительным. В полуфинале каталонцы расправились с китайским «Гуанчжоу Эвергранд» (3:0), а в финале благодаря дублю Луиса Суареса и мячу Месси не оставили ни малейших шансов аргентинскому «Ривер Плейт» (3:0).

Стоит напомнить, что на КЧМ-2025 «Барселоне» квалифицироваться так и не удалось. Испанию на турнире в США выпало представлять только мадридским «Атлетико» и «Реалу»…

Реал (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

Getty Images/Global Images Ukraine

К слову, о «Реале». Именно «бланкос» являются наиболее титулованной командой в истории клубного чемпионата мира по футболу. Всего в розыгрыше этого турнира мадридцы принимали участие шесть раз (нынешний – седьмой), и пока выигрывали регулярно, кроме вояжа на первый КЧМ в Бразилию, отношение к которому у европейцев на тот момент было недостаточно серьезным.

Первый титул победителя КЧМ «Реал» оформил в 2014-м. Тогда на турнире в Марокко мадридцы не пропустили ни единого мяча в свои ворота, обыграв в полуфинале мексиканский «Крус Асуль» (4:0), а в финале – аргентинский «Сан-Лоренсо» (2:0), в ворота которого забивали Серхио Рамос и Гарет Бэйл.

Спустя два года, в 2016-м, «Реал» триумфовал на КЧМ, который проходил на полях Японии. На этот раз в полуфинале европейцы опять одолели мексиканцев – «Америку» (2:0), а в решающей игре турнира устроили зрелищную перестрелку с японской «Касимой Антлерс» (4:2), причем для выявления победителя командам пришлось играть 120 минут, а титул «бланкос» принес хет-трик Криштиану Роналду.

В 2017 и 2018 годах розыгрыши клубного чемпионата мира проходили в ОАЭ. Оба они опять завершились беспроблемными победами «Реала». В 2017-м мадридцы под руководством Зинедина Зидана сперва прошли в полуфинале местную «Аль-Джазиру» (2:1), а затем в финале разобрались с бразильским «Гремио» (1:0), причем вновь благодаря мячу Криштиану Роналду. А в 2018-м на КЧМ «Реал» приехал под руководством аргентинца Сантьяго Солари, который по ходу сезона был призван заменить уволенного за неудовлетворительные результаты Хулена Лопетеги. Семь лет назад мадридцы сперва выиграли в полуфинале у «Касимы Антлерс» (3:1), а в решающем матче соревнования буквально вынесли местный «Аль-Айн» (4:1).

Свою последнюю на текущий момент победу на КЧМ «Реал» добыл в 2022 году. Тогда турнир вновь проходил в Марокко, и у европейского гранда опять не было ни малейших проблем с тем, чтобы одолеть соперников. В полуфинале «бланкос» разбили египетский «Аль-Ахли» (4:1), а в финале порадовали болельщиков результативным футболом против саудовского «Аль-Хиляля», сыграв по бразильскому принципу «вы нам забьете сколько сможете, а мы вам – сколько захотим» (5:3).

На КЧМ-2025 «Реал» уверенно выиграл группу и вышел в 1/8 финала, где ему предстоит сыграть против «Ювентуса». Это противостояние обещает стать первым по-настоящему сложным для мадридцев на турнире, истинными королями которого они уже являются в не меньшей мере, чем для Лиги чемпионов УЕФА…

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