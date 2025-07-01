Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 13:10 | Обновлено 01 июля 2025, 13:25
488
0

Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу

В середине июля мы узнаем имя нового триумфатора, а пока вспомним самых успешных прежних…

01 июля 2025, 13:10 | Обновлено 01 июля 2025, 13:25
488
0
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine. Коринтианс – победитель КЧМ-2012

В эти дни на полях США продолжается розыгрыш обновленного клубного чемпионата мира по футболу ФИФА, участие в котором впервые в истории взяли 32 команды, представляющих все шесть конфедераций. Победителя нынешнего соревнования мы узнаем поздним вечером 13 июля, а пока давайте вспомним команды, которые чаще всего в истории побеждали на КЧМ.

Так как нынешний турнир является уже 21-м по счету, прямо сейчас мы можем говорить о проведенных двадцати финалах, в которых был определен победитель. По одному разу клубный чемпионат мира выигрывали «Сан-Паулу», «Интернасьонал», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Однако есть в истории соревнования и такие клубы, которые становились триумфаторами более одного раза. Их четыре, и о них давайте поговорим чуть подробнее…

Коринтианс (2000, 2012)

«Коринтианс» является одной из трех южноамериканских команд, когда-либо побеждавших на клубном чемпионате мира. Однако именно «тимау» являются единственным представителем своего континента, которому удавалось делать это более одного раза.

Впервые КЧМ «Коринтианс» выиграл в 2000 году. Это был премьерный розыгрыш турнира, который во многом воспринимался как пробный. Участие в соревновании, которое состоялось на полях Бразилии, приняли лишь восемь команд, разделенных на две группы. Победители каждой из групп и вышли в финал, где разыграли трофей. Стоит отмечать, что Европу на КЧМ-2000 представляли только два коллектива – «Реал» и «Манчестер Юнайтед», о скандальном участии которого мы недавно рассказывали подробнее в рамках отдельного материала.

В 2000-м «Коринтианс» сумел занять первое место в группе с «Реалом», «Аль-Насром» и марокканским клубом «Раджа». Бразильцы и испанцы набрали поровну очков (по 7), сыграв между собой вничью (2:2) и обыграв двух других соперников. Но выше в таблице оказались именно «тимау», имевшие лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. В финале КЧМ-2000 «Коринтианс» сразился с земляками из «Васко да Гама». Поединок оказался незрелищным и завершился ничьей 0:0, а триумфовать «тимау» посчастливилось за счет более успешной реализации ударов с пенальти в послематчевой серии (4:3).

Через двенадцать лет «Коринтианс» во второй раз в истории приехал поучаствовать в клубном чемпионате мира по футболу и ему вновь посчастливилось выиграть турнир! На этот раз бразильцы стартовали с полуфинала, где обыграли египетский «Аль-Ахли» (1:0), а в решающем матче также с минимальным счетом нанесли поражение «Челси» (1:0). Трофей «тимау» принес решающий удар, который нанес перуанский форвард Паоло Герреро, успевший поиграть в Европе за «Баварию» и «Гамбург» перед тем, как вернуться в Южную Америку. Интересно, что в свой 41 год этот форвард все еще продолжает играть на профессиональном уровне – за перуанский клуб «Альянса Лима».

Бавария (2013, 2020)

Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые на клубном чемпионате мира по футболу «Бавария» сыграла в 2013 году как победитель Лиги чемпионов УЕФА-2012/13. По формату того соревнования, проходившего в Марокко, мюнхенский гранд стартовал с полуфинала, где его ждала встреча с китайским гегемоном тех лет «Гуанчжоу Эвергранд». Впрочем, китайские амбиции так и остались на бумаге, так как «Бавария» в легком стиле расправилась с соперником со счетом 3:0, а голы забивали Рибери, Манджукич и Гетце.

В финале КЧМ-2013 «Бавария» сыграла против марокканской команды «Раджа Касабланка», которая в полуфинале сенсационно одолела бразильский «Атлетико Минейро» (3:1). Но на еще одну сенсацию африканцев не хватило – от мюнхенцев они потерпели вполне достойное по счету поражение 0:2 (голы на счету Данте и Тьяго Алькантары).

В следующий раз «Бавария» вернулась на КЧМ спустя семь лет – в 2020-м. Тогда турнир принимал у себя Катар, готовящийся провести ЧМ-2022. На этот раз в полуфинале мюнхенский гранд расправился с египетским «Аль-Ахли» (2:0), а в финале европейцам опять довелось сыграть не с фаворитами другого полуфинала бразильцами («Палмейрасом»), а с теми, кто их сенсационно одолел («УАНЛ Тигрес»). И, опять же, на два кряду сенсационных результата «выскочек» не хватило…

В финале КЧМ-2020 мексиканцы уступили «Баварии» со счетом 0:1, а автором этого единственного мяча оказался французский защитник Бенжамен Бавар, игравший за мюнхенцев до 2023 года, а затем перебравшийся в миланский «Интер».

Нынешнее участие в клубном чемпионате мира является для «Баварии» третьим в истории. Учитывая предыдущий победный опыт, фанаты немецкого гранда надеются, что их любимцы опять приедут домой с трофеем, но надо понимать, что текущий формат куда более сложный и потребует от футболистов «Баварии» огромных усилий и усердия. По крайней мере, в четвертьфинале мюнхенцам предстоит сразится с действующим победителем Лиги чемпионов – «Пари Сен-Жермен».

Барселона (2009, 2011, 2015)

Getty Images/Global Images Ukraine

Первое участие в клубном чемпионате мира по футболу оказалось для футболистов «Барселоны» разочаровывающим. На турнире в 2006 году каталонцы в полуфинале уверенно разобрались с мексиканской «Америкой» (4:0), но в решающем матче неожиданно уступили бразильскому «Интернасьоналу» (0:1), за который в то время выступал Луис Адриано, ставший впоследствии известным в Украине по причине многолетнего пребывания в «Шахтере».

В 2009-м «Барселона» опять разобралась в полуфинале с мексиканцами – на этот раз с «Атланте» (3:1). В финале каталонцам пришлось встретиться с аргентинским «Эстудиантесом», и европейцы опять были близки к минимальному поражению, если бы не спасительный гол Педро на 89-й минуте. Пропустив в концовке встречи, южноамериканская команда не сумела дотянуть хотя бы до лотереи – серии пенальти, – а проиграла в дополнительное время из-за мяча Лионеля Месси…

Свою вторую победу на КЧМ футболисты «Барселоны» добыли спустя два года после первой – в 2011-м, на полях Японии. На этот раз для представителей Европы все было очень и очень просто: в полуфинале каталонцы разбили катарский «Аль-Садд» (4:0), а в финале не оставили ни малейших шансов бразильскому «Сантосу» (4:0), за который в то время еще выступал молодой Неймар.

Третий триумф на клубном чемпионате мира (в 2015-м) для «Барселоны» также оказался очень спокойным и убедительным. В полуфинале каталонцы расправились с китайским «Гуанчжоу Эвергранд» (3:0), а в финале благодаря дублю Луиса Суареса и мячу Месси не оставили ни малейших шансов аргентинскому «Ривер Плейт» (3:0).

Стоит напомнить, что на КЧМ-2025 «Барселоне» квалифицироваться так и не удалось. Испанию на турнире в США выпало представлять только мадридским «Атлетико» и «Реалу»…

Реал (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

Getty Images/Global Images Ukraine

К слову, о «Реале». Именно «бланкос» являются наиболее титулованной командой в истории клубного чемпионата мира по футболу. Всего в розыгрыше этого турнира мадридцы принимали участие шесть раз (нынешний – седьмой), и пока выигрывали регулярно, кроме вояжа на первый КЧМ в Бразилию, отношение к которому у европейцев на тот момент было недостаточно серьезным.

Первый титул победителя КЧМ «Реал» оформил в 2014-м. Тогда на турнире в Марокко мадридцы не пропустили ни единого мяча в свои ворота, обыграв в полуфинале мексиканский «Крус Асуль» (4:0), а в финале – аргентинский «Сан-Лоренсо» (2:0), в ворота которого забивали Серхио Рамос и Гарет Бэйл.

Спустя два года, в 2016-м, «Реал» триумфовал на КЧМ, который проходил на полях Японии. На этот раз в полуфинале европейцы опять одолели мексиканцев – «Америку» (2:0), а в решающей игре турнира устроили зрелищную перестрелку с японской «Касимой Антлерс» (4:2), причем для выявления победителя командам пришлось играть 120 минут, а титул «бланкос» принес хет-трик Криштиану Роналду.

В 2017 и 2018 годах розыгрыши клубного чемпионата мира проходили в ОАЭ. Оба они опять завершились беспроблемными победами «Реала». В 2017-м мадридцы под руководством Зинедина Зидана сперва прошли в полуфинале местную «Аль-Джазиру» (2:1), а затем в финале разобрались с бразильским «Гремио» (1:0), причем вновь благодаря мячу Криштиану Роналду. А в 2018-м на КЧМ «Реал» приехал под руководством аргентинца Сантьяго Солари, который по ходу сезона был призван заменить уволенного за неудовлетворительные результаты Хулена Лопетеги. Семь лет назад мадридцы сперва выиграли в полуфинале у «Касимы Антлерс» (3:1), а в решающем матче соревнования буквально вынесли местный «Аль-Айн» (4:1).

Свою последнюю на текущий момент победу на КЧМ «Реал» добыл в 2022 году. Тогда турнир вновь проходил в Марокко, и у европейского гранда опять не было ни малейших проблем с тем, чтобы одолеть соперников. В полуфинале «бланкос» разбили египетский «Аль-Ахли» (4:1), а в финале порадовали болельщиков результативным футболом против саудовского «Аль-Хиляля», сыграв по бразильскому принципу «вы нам забьете сколько сможете, а мы вам – сколько захотим» (5:3).

На КЧМ-2025 «Реал» уверенно выиграл группу и вышел в 1/8 финала, где ему предстоит сыграть против «Ювентуса». Это противостояние обещает стать первым по-настоящему сложным для мадридцев на турнире, истинными королями которого они уже являются в не меньшей мере, чем для Лиги чемпионов УЕФА…

Ставь на победу ПСЖ на Клубном чемпионате мира с коэффициентом 3.00 на Favbet.ua.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лідер Ман Сіті пояснив виліт своєї команди з КЧС від Аль-Хіляля
Лотар Маттеус, Арьен Роббен. Джамал Мусиала стал новой десяткой Баварии
Джамал Мусиала получил 10-й номер в Баварии
статьи эксклюзив клубный чемпионат мира по футболу Коринтианс Реал Мадрид Барселона Бавария
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Бокс | 01 июля 2025, 07:51 0
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»

Дон Чарльз – о первом бое с Усиком

ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 01 июля 2025, 00:25 2
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»

Дерек отказался драться против Мозеса Итаумы

12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 21:03
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Футбол | 01.07.2025, 07:38
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева
Футбол | 01.07.2025, 11:50
ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева
ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 9
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 3
Футбол
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 34
Футбол
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем