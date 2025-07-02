Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары

Завершилась стадия 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025, и определены все четвертьфинальные пары.

Дортмундская Боруссия обыграла мексиканский Монтеррей со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

Подопечные Нико Ковача сделали результат в первом тайме игры в Атланте, когда дубль оформил Серу Гирасси.

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На 14-й минуте Серу Гирасси открыл счет после передачи Карима Адееми, а еще через 10 минут вновь отличился и оформил дубль, снова с паса Адееми. Монтеррей сократил отставание в начале второго тайма усилиями Хермана Бертераме.

Соперником немецкой команды в четвертьфинале станет мадридский Реал, а команда Серхио Рамоса покидает турнир.

Таким образом, определены все четвертьфинальные пары турнира. В первый игровой вечер 4 июля встретятся: Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Сауд. Аравия), Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия), а вечером 5 июля сыграют: ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия), Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия).

Клубный чемпионат мира

1/8 финала, 2 июля 2025. Атланта (США)

Пары 1/4 финала

4 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Сауд. Аравия) [Орландо]

5 июля. 04:00. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) [Филадельфия]

5 июля. 19:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) [Атланта]

5 июля. 23:00. Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) [Ист-Резерфорд]

Сетка плей-офф

Боруссия Дортмунд (Германия) – Монтеррей (Мексика) – 2:1

Голы: Гирасси, 14, 24 – Бертераме, 48

Видео голов и обзор матча

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