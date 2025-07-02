Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
В 1/4 финала соперником Реала будет Боруссия Д или Монтеррей
Вечером 1 июля состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между испанским Реалом и итальянским Ювентусом.
Команды встретились на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс, на кону стояло место в четвертьфинале.
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Единственный гол в матче забил Гонсало Гарсия на 54-й минуте после передачи Трента Александера-Арнольда. В течение поединка Реал преобладал во владении мячом (57% против 43%) и нанес 21 удар по воротам соперника, тогда как Ювентус ответил лишь 6 попытками пробить.
Благодаря этой победе (1:0) Реал Мадрид сыграет в четвертьфинале 5 июля, где соперником станет победитель матча между командами Боруссия Дортмунд и Монтеррей (игра состоится 2 июля в 04:00).
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
1 июля 2025, 22:00. Майами-Гарденс (США)
Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:0
Гол: Гонсало Гарсия, 54
Пары 1/4 финала
- 4 июля. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) [Филадельфия]
- 4 июля. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Сауд. Аравия) [Орландо]
- 5 июля. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) [Атланта]
- 5 июля. Реал (Испания) – Боруссия Д / Монтеррей [Ист-Резерфорд]
Сетка плей-офф
Видео гола и обзор матча
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