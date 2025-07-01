УПЛ опубликовала календарь матчей на сезон 2025/26. До старта ровно месяц

Украинская Премьер-лига (УПЛ) сформировала календарь лиги на предстоящий сезон 2025/26.

Первый тур лиги состоится 2 августа, тогда как заключительные матчи первенства запланированы на 29 мая 2026 года.

На зимний перерыв клубы чемпионата Украины уйдут после 16-го тура, который пройдет 13 декабря. Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата – 21 февраля).

Согласно календарю, победитель УПЛ «Динамо» сыграет на выезде против «Вереса». Донецкий «Шахтер» и «Александрия» также сыграют в гостях, соперниками станут новички УПЛ – «Эпицентр» и «Кудровка» соответственно.

Полный календарь доступен по ссылке

Календарь Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26

1-й тур. 2 августа