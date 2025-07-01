УПЛ опубликовала календарь матчей на сезон 2025/26. До старта ровно месяц
Первый тур чемпионата начнется 2 августа
Украинская Премьер-лига (УПЛ) сформировала календарь лиги на предстоящий сезон 2025/26.
Первый тур лиги состоится 2 августа, тогда как заключительные матчи первенства запланированы на 29 мая 2026 года.
На зимний перерыв клубы чемпионата Украины уйдут после 16-го тура, который пройдет 13 декабря. Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата – 21 февраля).
Согласно календарю, победитель УПЛ «Динамо» сыграет на выезде против «Вереса». Донецкий «Шахтер» и «Александрия» также сыграют в гостях, соперниками станут новички УПЛ – «Эпицентр» и «Кудровка» соответственно.
Полный календарь доступен по ссылке
Календарь Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26
1-й тур. 2 августа
- «Рух» – «Полтава»
- «Карпаты» – «Полесье»
- «Металлист 1925» – «Оболонь»
- «Верес» – «Динамо»
- «Заря» – ЛНЗ
- «Кудровка» – «Александрия»
- «Колос» – «Кривбасс»
- «Эпицентр» – «Шахтер»
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