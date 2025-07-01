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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 14:14 | Обновлено 01 июля 2025, 14:30
1522
1

УПЛ опубликовала календарь матчей на сезон 2025/26. До старта ровно месяц

Первый тур чемпионата начнется 2 августа

01 июля 2025, 14:14 | Обновлено 01 июля 2025, 14:30
1522
1
УПЛ опубликовала календарь матчей на сезон 2025/26. До старта ровно месяц
УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) сформировала календарь лиги на предстоящий сезон 2025/26.

Первый тур лиги состоится 2 августа, тогда как заключительные матчи первенства запланированы на 29 мая 2026 года.

На зимний перерыв клубы чемпионата Украины уйдут после 16-го тура, который пройдет 13 декабря. Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата – 21 февраля).

Согласно календарю, победитель УПЛ «Динамо» сыграет на выезде против «Вереса». Донецкий «Шахтер» и «Александрия» также сыграют в гостях, соперниками станут новички УПЛ – «Эпицентр» и «Кудровка» соответственно.

Полный календарь доступен по ссылке

Календарь Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26

1-й тур. 2 августа

  • «Рух» – «Полтава»
  • «Карпаты» – «Полесье»
  • «Металлист 1925» – «Оболонь»
  • «Верес» – «Динамо»
  • «Заря» – ЛНЗ
  • «Кудровка» – «Александрия»
  • «Колос» – «Кривбасс»
  • «Эпицентр» – «Шахтер»
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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 1
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Burevestnik
Так як ШД і ДК не хочуть грати на Суперкубок,
то в першому турі УАФ-УПЛ могли б зробити
матч відкриття чемпу  Шахтар-Динамо.
місце проведення матчу - жеребкуванням
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