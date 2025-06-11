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11 июня 2025, 08:23 | Обновлено 11 июня 2025, 08:37
920
0

Зинченко раскусил киви, ПСЖ не договорился по Забарному, дерби в теннисе

Главные новости за 10 июня на Sport.ua

11 июня 2025, 08:23 | Обновлено 11 июня 2025, 08:37
920
0
Зинченко раскусил киви, ПСЖ не договорился по Забарному, дерби в теннисе
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 июня.

1A. С голами Гуцуляка и Зинченко. Украина победила Новую Зеландию
Во втором матче турнира подопечные Реброва играли намного лучше

1B. Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Сине-желтая команда с тремя очками заняла итоговую вторую позицию

2A. Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча второго тура на Canadian Shield

2B. РЕБРОВ: «Много кто говорит: зачем вы туда поехали? Но это полезный турнир»
Коуч сборной рассказал о важности игры в защите в матче с Новой Зеландией

3A. Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Состоялись поединки в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени

3B. Финляндия переиграла Польшу в отборе к ЧМ. Матч временно приостанавливали
Врачи реанимировали одного из болельщиков на трибунах

4A. Первая победа Анчелотти. Бразилия одолела Парагвай и получила путевку на ЧМ
В другом матче Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией

4B. Шок для Тухеля. Англия со всеми звездами потерпела поражение от Сенегала
Англичане проиграли сенегальцам со счетом 1:3 в товарищеском матче

5. Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Единственный гол у сине-желтых забил Рамик Гаджиев на 41-й минуте

6A. «Шансы практически равны нулю». Трансфер Забарного в ПСЖ сорвался
Парижский клуб не сумел договориться о переходе украинца из Борнмута

6B. Громкий трансфер. Арсенал может обменять Зинченко в знаменитый клуб
Украинский футболист привлек к себе внимание со стороны итальянского Милана

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Гаврюшов стал главным тренером Левого Берега
47-летний специалист представлен как новый тренер команды

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции
Шерки получил контракт на 5 лет

8. Полтавская Ворскла завоевала женский Кубок Украины в 5-й раз
Команда из Полтавы в финале переиграла харьковский Металлист 1925

9A. Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве
Дарья в трех сетах одолела Юлию на старте турнира WTA 125 в британском Илкли

9B. Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо
Александра в трех сетах за 2 часа и 42 минуты обыграла Хлоэ Паке в первом раунде

10. Новую Зеландию тренирует ученик Грэма Тейлора, мечтавший покинуть Англию
Рассказ о Даррене Бейзли, коуче новозеландцев на Canadian Shield

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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