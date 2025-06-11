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ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
10.06.2025 21:45 – FT 2 : 1
Польша
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11 июня 2025, 00:25 | Обновлено 11 июня 2025, 00:34
564
0

Финляндия переиграла Польшу в отборе к ЧМ. Матч временно приостанавливали

Врачи реанимировали одного из болельщиков на трибунах

11 июня 2025, 00:25 | Обновлено 11 июня 2025, 00:34
564
0
Финляндия переиграла Польшу в отборе к ЧМ. Матч временно приостанавливали
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч отбора к ЧМ‑2026 в Хельсинки между сборными Финляндии и Польши завершился победой хозяев поля (2:1).

На 71-й минуте встреча была прервана из-за медицинского инцидента на трибунах. Врачи были вынуждены реанимировать одного из болельщиков, что заставило игроков покинуть поле и около 30 минут ожидать в раздевалках.

На момент остановки счет был 2:1 в пользу хозяев. Первым отличился Йоэль Похьянпало, реализовав пенальти на 31-й минуте, а затем Беньямин Каллман удвоил преимущество на 64-й. Польша ответила голом Якуба Кивьора уже на 69-й минуте, но вскоре игра была прервана.

После экстренной медицинской помощи матч возобновили около полуночи по киевскому времени. Обе команды дали согласие продолжить поединок после короткой разминки. Футбольная федерация Финляндии подтвердила, что пострадавшего зрителя доставили в местную больницу, а медикам выразили благодарность за оперативные действия.

Финляндия одержала победу (2:1) и возглавила группу G (7 очков из 12). Далее идут Нидерланды (6 из 6) и Польша (6 из 9).

Квалификация ЧМ‑2026

4-й тур. 10 июня. Хельсинки (Финляндия)

Финляндия – Польша – 2:1

Голы: Похьянпало, 31 (пен), Каллман, 64 – Кивьор, 69

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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