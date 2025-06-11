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  4. Финляндия – Польша – 2:1. Почему остановили матч? Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
10.06.2025 21:45 – FT 2 : 1
Польша
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 03:23 | Обновлено 11 июня 2025, 03:24
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Финляндия – Польша – 2:1. Почему остановили матч? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

11 июня 2025, 03:23 | Обновлено 11 июня 2025, 03:24
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Финляндия – Польша – 2:1. Почему остановили матч? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч отбора к ЧМ‑2026 в Хельсинки между сборными Финляндии и Польши завершился победой хозяев поля (2:1).

На 71-й минуте встреча была прервана из-за медицинского инцидента на трибунах. Врачи были вынуждены реанимировать одного из болельщиков, что заставило игроков покинуть поле и около 30 минут ожидать в раздевалках.

На момент остановки счет был 2:1 в пользу хозяев. Первым отличился Йоэль Похьянпало, реализовав пенальти на 31-й минуте, а затем Беньямин Каллман удвоил преимущество на 64-й. Польша ответила голом Якуба Кивьора уже на 69-й минуте, но вскоре игра была прервана.

После экстренной медицинской помощи матч возобновили около полуночи по киевскому времени. Обе команды дали согласие продолжить поединок после короткой разминки. Футбольная федерация Финляндии подтвердила, что пострадавшего зрителя доставили в местную больницу, а медикам выразили благодарность за оперативные действия.

Финляндия одержала победу (2:1) и возглавила группу G (7 очков из 12). Далее идут Нидерланды (6 из 6) и Польша (6 из 9).

Квалификация ЧМ‑2026

4-й тур. 10 июня. Хельсинки (Финляндия)

Финляндия – Польша – 2:1

Голы: Похьянпало, 31 (пен), Каллман, 64 – Кивьор, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Кивиор (Польша).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Бенджамин Келлман (Финляндия).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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