Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?

Матч отбора на ЧМ-2026 между сборными Финляндии и Польши, который проходит 10 июня на Олимпийском стадионе в Хельсинки, был прерван во втором тайме из-за чрезвычайной ситуации на трибунах.

Около 70-й минуты встречи арбитр остановил игру. Одному из болельщиков на трибунах стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Как сообщается, человека пытались реанимировать прямо на стадионе. Точная информация о его состоянии пока неизвестна, продолжается медицинское вмешательство.

На момент остановки счет в матче был 2:1 в пользу сборной Финляндии. Хозяева вышли вперед в начале игры. Команды успели обменяться голами во втором тайме, однако главное внимание переключилось с событий на поле на ситуацию в зрительском секторе.

Организаторы пока официально не сообщили, но ожидается, что матч будет доигран позже вечером.

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур. 10 июня. Хельсинки (Финляндия)

Финляндия – Польша – 2:1 (матч приостановлен на 71-й минуте)

Голы: Похьянпало, 31 (пен), Каллман, 64 – Кивиор, 69