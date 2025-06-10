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ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
10.06.2025 21:45 – FT 2 : 1
Польша
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Чемпионат мира
10 июня 2025, 23:29 | Обновлено 11 июня 2025, 00:29
5384
0

Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?

Судя по всему, одному из болельщиков на трибунах стало плохо

10 июня 2025, 23:29 | Обновлено 11 июня 2025, 00:29
5384
0
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Twitter

Матч отбора на ЧМ-2026 между сборными Финляндии и Польши, который проходит 10 июня на Олимпийском стадионе в Хельсинки, был прерван во втором тайме из-за чрезвычайной ситуации на трибунах.

Около 70-й минуты встречи арбитр остановил игру. Одному из болельщиков на трибунах стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Как сообщается, человека пытались реанимировать прямо на стадионе. Точная информация о его состоянии пока неизвестна, продолжается медицинское вмешательство.

На момент остановки счет в матче был 2:1 в пользу сборной Финляндии. Хозяева вышли вперед в начале игры. Команды успели обменяться голами во втором тайме, однако главное внимание переключилось с событий на поле на ситуацию в зрительском секторе.

Организаторы пока официально не сообщили, но ожидается, что матч будет доигран позже вечером.

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур. 10 июня. Хельсинки (Финляндия)

Финляндия – Польша – 2:1 (матч приостановлен на 71-й минуте)

Голы: Похьянпало, 31 (пен), Каллман, 64 – Кивиор, 69

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ЧМ-2026 по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Польши по футболу прерванные матчи болельщики зрители Йоэль Похьянпало Якуб Кивиор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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