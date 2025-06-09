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ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
10.06.2025 21:45 - : -
Польша
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 18:11 |
71
0

Финляндия – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 10 июня в 21:45 по Киеву

09 июня 2025, 18:11 |
71
0
Финляндия – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Польши

10 июня на стадионе «Олимпийский» (Хельсинки) пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Финляндии сыграет против сборной Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Финляндия

Команда только недавно вышла на свой пик. Она смогла выиграть квалификацию на Евро-2020, напрямую выйдя на дебютный для себя турнир. Там, впрочем, выиграли только у шокированных потерей Эриксена датчан. Потом были уже неудачные отборы, а в прошлогодней финале Лиги наций не взяли даже ничьей с англичанами, греками и ирландцами. Такого не простили даже Канейре – многолетний наставник покинул пост.

Эту квалификацию сборная проходит пол руководством нового тренера, Фрииса. Дебютировал он с победы над мальтийцами, но уже с литовцами ограничился ничьей со счетом 2-2. В прошлую субботу, принимая Нидерланды, уже к 23-й минуте получили пару голов в свои ворота, и так и закончили поединок 0-2.

Польша

Сборная не особенно удачно проводила последние годы. На Евро она пробилась только «путем Лиги наций». А уже на самом чемпионате проиграла оба первых матча, оставшись досрочно без шансов на выход в плей-офф. А потом, в Лиге наций, собрала только четыре очка, закончив последней в своей группе – пусть и в дивизионе А, в компании с Португалией, Хорватией и Шотландией.

Тем не менее, Пробеж даже после этого ухитрился сохранить свой пост. Новую квалификацию его подопечные начали с «сухих» побед, впрочем, дома и с достаточно простыми противниками – Литвой (1-0) и Мальтой (2-0). А сейчас начинали с контрольного поединка против Молдовы. И снова, даже вполне экспериментальным составом, забили дважды, не пропуская в ответ ни одного мяча.

Статистика личных встреч

В последних четырех матчах поляки выиграли трижды при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новый успех гостей. Финнам пока что вообще не помогла смена наставника, так что они и на своем поле во вторник вечером уступят достаточно крепкому сопернику. Ждем, что поляки выиграют матч (коэффициент – 1,74).

Прогноз Sport.ua
Финляндия
10 июня 2025 -
21:45
Польша
Победа Польши 1,74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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