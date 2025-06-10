Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо
Александра в трех сетах за 2 часа и 42 минуты обыграла Хлоэ Паке в первом раунде основы
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла во второй раунд грунтового турнира WTA 125 в Градо, Италия.
В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла третью сеяную Хлоэ Паке (Франция, WTA 149) за 2 часа и 42 минуты.
WTA 125 Градо. Грунт. 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) [Q] – Хлоэ Паке (Франция) [3] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Олейникова провела первое очное противостояние против Паке. Следующей соперницей Александры будет Доминика Салкова (WTA 224) из Чехии.
Олейникова стартовала в Градо из квалификации, где в единственном матче отбора прошла Еву Веддер. 24-летняя украинка продлила винстрик до семи поединков – в конце мая она завоевала трофей 50-тысячника в Портороже.
Александра впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-150 рейтинга WTA.
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