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  4. Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо
WTA
10 июня 2025, 16:01 | Обновлено 10 июня 2025, 16:05
672
5

Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо

Александра в трех сетах за 2 часа и 42 минуты обыграла Хлоэ Паке в первом раунде основы

10 июня 2025, 16:01 | Обновлено 10 июня 2025, 16:05
672
5
Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла во второй раунд грунтового турнира WTA 125 в Градо, Италия.

В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла третью сеяную Хлоэ Паке (Франция, WTA 149) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 125 Градо. Грунт. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [Q] – Хлоэ Паке (Франция) [3] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Олейникова провела первое очное противостояние против Паке. Следующей соперницей Александры будет Доминика Салкова (WTA 224) из Чехии.

Олейникова стартовала в Градо из квалификации, где в единственном матче отбора прошла Еву Веддер. 24-летняя украинка продлила винстрик до семи поединков – в конце мая она завоевала трофей 50-тысячника в Портороже.

Александра впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-150 рейтинга WTA.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Андрій Заліщук
Ось це круто, молодчинка!!!
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+3
C.Пеклов
Молодець, у 3 сеті програвала 0-2,15-40; на тай-брейку 2-4,але боролася,хоч подача шкутильгала,всеж таки вдалося на характері перемогти більш досвідчену суперницю!Так тримати!Успіху в наступному матчі!
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+2
Sashamar
Шкода, що не було трансляції. Але виходячи з перебігу подій (не тільки в цій грі), Саша навчилася терпіти і передавлювати суперниць наприкінці сету (якби таке вміння тій же Марті!).
 Десь поменшало (здається, що Катарина, на жаль, все), але міттєво й побільшало.
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+1
Олександр Науменко
Росте.
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+1
Sit Simurg
"Кто такая, почему не знаю .." (с) ...)
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-1
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