Олейникова выиграла шестой матч подряд и вышла в основу WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Градо, Италия.

В единственном матче квалификации украинка в трех сетах переиграла представительницу Нидерландов Еву Веддер (WTA 267) за 2 часа и 30 минут.

WTA 125 Градо. Грунт. Квалификация

Александра Олейникова (Украина) [1] – Ева Веддер (Нидерланды) – 6:2, 2:6, 7:5

В решающей партии Александра дважды уступала с брейком, но не позволила Веддер подать на матч в 10-м гейме, выиграв со счета 4:5 три гейма подряд.

Это была вторая встреча соперниц. Олейникова одержала вторую победу в очных противостояниях с Евой. Первая была в 2024 году в 1/16 финала соревнований ITF W50 в Загреб.

Олейникова продлила винстрик до шести матчей. В конце мая она стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Портороже.

Александра впервые в 2025 году играет на турнире категории WTA 125. Ее первой оппоненткой в основе будет кто-то из четырех сеяных: Тейлор Таунсенд [2], Хлоэ Паке [3], Синья Краус [7], Юлия Грабер [8].

Помимо Александры в квалификации к соревнования в Градо сыграла еще одна представительница Украины – Катарина Завацкая. В полуфинале квалификации Катарина в трех партиях уступила 545-й ракетке мира Алессандре Маццоле из Италии.

WTA 125 Градо. Грунт. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) [7] – Алессандра Маццола (Италия) – 6:2, 5:7, 2:6