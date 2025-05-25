Олейникова завоевала третий трофей в 2025 году, выиграв 16-й матч за месяц

24-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 235) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Портороже, Словения!

В финале украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Швеции Кайсы Ринальдо Перссон (WTA 332) за 2 часа и 3 минуты.

ITF W50 Порторож. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [8] – Кайса Ринальдо Перссон (Швеция) – 3:6, 6:2, 6:4

Олейникова провела первое очное противостояние против Перссон.

Для Александры этот трофей стал третьим в 2025 году и третьим за последний месяц. Начиная с 29 апреля Олейникова выиграла 16 матчей из 17, также став победительницей на двух соревнованиях категории ITF W35 в итальянском городе Санта-Маргерита-ди-Пула.

Олейникова провела 14-й финал в карьере и завоевала крупнейший трофей.

На пути к триумфу в Портороже Александра также одолела Сапфо Сакеллариди, Тамиру Пашек, Викторию Грунчакову и Ясмин Ортенци.