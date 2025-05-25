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  4. Олейникова завоевала третий трофей в 2025 году, выиграв 16-й матч за месяц
ITF
25 мая 2025, 14:52 |
915
3

Олейникова завоевала третий трофей в 2025 году, выиграв 16-й матч за месяц

Александра переиграла Кайсу Риналдо Перссон в финале турнира ITF W50 в Портороже

25 мая 2025, 14:52 |
915
3
Олейникова завоевала третий трофей в 2025 году, выиграв 16-й матч за месяц
Instagram. Александра Олейникова

24-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 235) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Портороже, Словения!

В финале украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Швеции Кайсы Ринальдо Перссон (WTA 332) за 2 часа и 3 минуты.

ITF W50 Порторож. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [8] – Кайса Ринальдо Перссон (Швеция) – 3:6, 6:2, 6:4

Олейникова провела первое очное противостояние против Перссон.

Для Александры этот трофей стал третьим в 2025 году и третьим за последний месяц. Начиная с 29 апреля Олейникова выиграла 16 матчей из 17, также став победительницей на двух соревнованиях категории ITF W35 в итальянском городе Санта-Маргерита-ди-Пула.

Олейникова провела 14-й финал в карьере и завоевала крупнейший трофей.

На пути к триумфу в Портороже Александра также одолела Сапфо Сакеллариди, Тамиру Пашек, Викторию Грунчакову и Ясмин Ортенци.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Молодець!Вітаю щиру патріотку України!
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+10
Sashamar
Якщо чесно, Олександра так до кінця і не спромоглася пристосуватися до пласких ударів суперниці. Але спромоглася нав'язати їй свій бадмінтон. 
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+5
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