Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Полтавская Ворскла завоевала женский Кубок Украины в 5-й раз
Кубок Украины
10 июня 2025, 20:41 | Обновлено 10 июня 2025, 21:11
145
1

ФОТО. Полтавская Ворскла завоевала женский Кубок Украины в 5-й раз

Команда из Полтавы в финале переиграла харьковский Металлист 1925

10 июня 2025, 20:41 | Обновлено 10 июня 2025, 21:11
145
1
ФОТО. Полтавская Ворскла завоевала женский Кубок Украины в 5-й раз
УАФ

В финале Кубка Украины 2025 среди женщин на ровенском стадионе Авангард встретились харьковский Металлист 1925 и полтавская Ворскла (0:1).

Полтавская команда вышла в решающую стадию в статусе действующих обладательниц трофея, а вот команда из Харькова играла в финальном матче впервые в истории. Первый удар по мячу в поединке нанесла Ольга Бенда, капитан женской сборной Украины по ампфутболу.

После 30 минут равной борьбы Ворскла открыла счет. Ошибка Дарьи Апанащенко привела к мгновенному разрезающему пасу Екатерины Корсун, которым мастерски воспользовалась Марина Шайнюк (1:0). Сразу после перерыва команды обменялись острыми моментами, однако в каждом из случаев хорошо сыграли вратари – Екатерина Самсон и Ирина Славич.

За 5 минут до финального свистка Елизавета Молодюк имела стопроцентный шанс восстановить равновесие, но ее удар с близкого расстояния парировала вратарь полтавской команды. Ворскла ответила мощным ударом Роксоланы Кравчук, но мяч прошел выше ворот.

Ворскла в пятый раз подряд и в пятый раз в своей истории завоевала Кубок Украины (правда, в сезонах 2019/20 и 2020/21 команда выигрывала трофей под названием Житлобуд-2).

Добавим, что победителями Кубка Украины среди женских команд становились 9 клубов. С 11 титулами лидирует харьковский Житлобуд-1. Также трофей завоевывали Ворскла (Полтава) / Житлобуд-2 (Харьков) – 5 раз, Донеччанка (Донецк), Легенда (Чернигов) – по 4 раза, Металлист (Харьков), Алина (Киев) – по 2, Нафтохимик (Калуш), Динамо (Киев), Арена (Киев / Фастов) – по 1 разу.

Кубок Украины 2025 среди женщин. Финал

10 июня. Ровно. Стадион Авангард

Металлист 1925 (Харьков) – Ворскла (Полтава) – 0:1 (0:1)

Гол: Шайнюк, 32

Металлист 1925: Славич, Алексанян, Апанащенко, Ольхова, Басанская, Шевчук, Еременко (Кревская, 67), Петрик, Гирин, Панцулая (Химич, 62), Молодюк.

Ворскла: Самсон, Котик, Корсун, Шайнюк, Подольская, Осипян (Талеб, 90+3), Левицкая (Савка, 79), Котяш (Аилинкий, 72), Радионова (Янчук, 90+3), Калинина, Кравчук (Тарасюк, 90+3).

Предупреждения: Апанащенко, 43, Панцулая, 58 – Осипян, 38, Радионова, 43, Калинина, 89

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу

ГОЛ! 0:1. Шайнюк

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
Металлист 1925 – Ворскла – 0:1. Финал женского Кубка. Видеообзор матча
Доминируют в женском футболе. Ворскла завоевала Кубок Украины
Металлист 1925 – Ворскла. Финал Кубка Украины (жен). Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Футбол | 10 июня 2025, 04:55 2
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен

Игроки становятся свободными агентами

Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Футбол | 09 июня 2025, 21:57 0
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций

Бразильский вингер не скрывает симпатий к легендарному нападающему

Челси вышел из переговоров по Меньяну
Футбол | 10.06.2025, 20:47
Челси вышел из переговоров по Меньяну
Челси вышел из переговоров по Меньяну
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Футбол | 09.06.2025, 23:48
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Один игрок под вопросом. Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Футбол | 10.06.2025, 16:40
Один игрок под вопросом. Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Один игрок под вопросом. Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ruslan77777
Молодці полтавчанки!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
09.06.2025, 04:24 1
Футбол
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 3
Баскетбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56
Бокс
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
09.06.2025, 05:01 1
Бокс
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем