ФОТО. Полтавская Ворскла завоевала женский Кубок Украины в 5-й раз
Команда из Полтавы в финале переиграла харьковский Металлист 1925
В финале Кубка Украины 2025 среди женщин на ровенском стадионе Авангард встретились харьковский Металлист 1925 и полтавская Ворскла (0:1).
Полтавская команда вышла в решающую стадию в статусе действующих обладательниц трофея, а вот команда из Харькова играла в финальном матче впервые в истории. Первый удар по мячу в поединке нанесла Ольга Бенда, капитан женской сборной Украины по ампфутболу.
После 30 минут равной борьбы Ворскла открыла счет. Ошибка Дарьи Апанащенко привела к мгновенному разрезающему пасу Екатерины Корсун, которым мастерски воспользовалась Марина Шайнюк (1:0). Сразу после перерыва команды обменялись острыми моментами, однако в каждом из случаев хорошо сыграли вратари – Екатерина Самсон и Ирина Славич.
За 5 минут до финального свистка Елизавета Молодюк имела стопроцентный шанс восстановить равновесие, но ее удар с близкого расстояния парировала вратарь полтавской команды. Ворскла ответила мощным ударом Роксоланы Кравчук, но мяч прошел выше ворот.
Ворскла в пятый раз подряд и в пятый раз в своей истории завоевала Кубок Украины (правда, в сезонах 2019/20 и 2020/21 команда выигрывала трофей под названием Житлобуд-2).
Добавим, что победителями Кубка Украины среди женских команд становились 9 клубов. С 11 титулами лидирует харьковский Житлобуд-1. Также трофей завоевывали Ворскла (Полтава) / Житлобуд-2 (Харьков) – 5 раз, Донеччанка (Донецк), Легенда (Чернигов) – по 4 раза, Металлист (Харьков), Алина (Киев) – по 2, Нафтохимик (Калуш), Динамо (Киев), Арена (Киев / Фастов) – по 1 разу.
Кубок Украины 2025 среди женщин. Финал
10 июня. Ровно. Стадион Авангард
Металлист 1925 (Харьков) – Ворскла (Полтава) – 0:1 (0:1)
Гол: Шайнюк, 32
Металлист 1925: Славич, Алексанян, Апанащенко, Ольхова, Басанская, Шевчук, Еременко (Кревская, 67), Петрик, Гирин, Панцулая (Химич, 62), Молодюк.
Ворскла: Самсон, Котик, Корсун, Шайнюк, Подольская, Осипян (Талеб, 90+3), Левицкая (Савка, 79), Котяш (Аилинкий, 72), Радионова (Янчук, 90+3), Калинина, Кравчук (Тарасюк, 90+3).
Предупреждения: Апанащенко, 43, Панцулая, 58 – Осипян, 38, Радионова, 43, Калинина, 89
Видео голов и обзор матча
Відеозапис матчу
ГОЛ! 0:1. Шайнюк
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