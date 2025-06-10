Металлист 1925 – Ворскла. Финал Кубка Украины (жен). Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 июня в 16:00 финальный матч женского Кубка Украины в Ровно
10 июня 2025 в 16:00 состоится финальный матч Кубка Украины по футболу среди женщин.
Игра между харьковским Металлистом 1925 и полтавской Ворсклой состоится в Ровно на стадионе Авангард.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет работать Людмила Тельбух из Днепра.
Металлист 1925 уверенно прошел в финал, обыграв в полуфинале Колос Ковалевка (4:0), а Ворскла одержала убедительную победу над Систерс Одесса (3:0).
Ворскла стала чемпионом Украины 2024/25 среди женщин, а Металлист 1925 получил серебряные награды Высшей лиги, опередив Колос, которому досталась бронза.
Металлист 1925 – Ворскла. Финал Кубка Украины (жен). Смотреть онлайн LIVE
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