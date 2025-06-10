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Кубок Украины
10 июня 2025, 07:23 | Обновлено 10 июня 2025, 07:31
49
0

Металлист 1925 – Ворскла. Финал Кубка Украины (жен). Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 июня в 16:00 финальный матч женского Кубка Украины в Ровно

10 июня 2025, 07:23 | Обновлено 10 июня 2025, 07:31
49
0
Металлист 1925 – Ворскла. Финал Кубка Украины (жен). Смотреть онлайн LIVE
УАФ

10 июня 2025 в 16:00 состоится финальный матч Кубка Украины по футболу среди женщин.

Игра между харьковским Металлистом 1925 и полтавской Ворсклой состоится в Ровно на стадионе Авангард.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет работать Людмила Тельбух из Днепра.

Металлист 1925 уверенно прошел в финал, обыграв в полуфинале Колос Ковалевка (4:0), а Ворскла одержала убедительную победу над Систерс Одесса (3:0).

Ворскла стала чемпионом Украины 2024/25 среди женщин, а Металлист 1925 получил серебряные награды Высшей лиги, опередив Колос, которому досталась бронза.

Металлист 1925 – Ворскла. Финал Кубка Украины (жен). Смотреть онлайн LIVE

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Металлист 1925 Ворскла Полтава Металлист 1925 - Ворскла Кубок Украины по футболу среди женщин смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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