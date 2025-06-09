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Кубок Украины
09 июня 2025, 20:09 |
121
0

Металлист 1925 (Ж) – Ворскла (Ж). Прогноз и анонс на финал Кубка Украины

Поединок состоится 10 июня в 16:00

09 июня 2025, 20:09 |
121
0
Металлист 1925 (Ж) – Ворскла (Ж). Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
ФК Металлист 1925

Во вторник, 10 июня, состоится финальный розыгрыша Кубка Украины сезона 2025/26 среди женских команд. В битве за трофей сойдутся «Металлист 1925» и «Ворскла». Встреча пойдет в Ровно на стадионе «Авангард» и начнется в 16:00.

Металлист 1925

«Металлист 1925» занял в женском чемпионате Украины второе место, завершив соревнования победами над «Колосом» (2:0) и «Ладомиром» (5:0). В 20 матчах команда набрала 49 очков (15 побед, 4 ничьи и 1 поражение). Команда отстала от «Ворсклы» всего на три балла. Выступления в Кубке Украины харьковский клуб начал со стадии 1/4 финала. «Металлист 1925» обыграл «Оболонь» (4:0). В полуфинале счет повторился. На сей раз харьковчанки уверенно разобрались с «Колосом».

Ворскла

«Ворскла» завершила сезон победами над «Систерс» (1:0) и «Шахтером» (2:0). Команда набрала 52 очка (16 побед, 4 ничьи, 0 поражений) и стала чемпионом Украины. В 20 матчах «Ворскла» пропустила всего два мяча. В Кубке Украины команда из Полтавы в четвертьфинале разгромила «Полесье» (5:0), а в поединке 1/2 финала обыграла «Систерс» (3:0).

Личные встречи

В этом сезоне команды провели три матча. И все закончились со счетом 0:0

«Металлист 1925 – «Ворскла»: ключевая статистика и тренды

В матчах чемпионата и Кубка Украины «Металлист 1925» забивает в среднем по 3,18 гола за игру. Средняя результативность «Ворсклы» составляет 3,23 гола за матч.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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