ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Гаврюшов стал главным тренером Левого Берега
47-летний специалист представлен как новый тренер команды
Украинский специалист Андрей Гаврюшов стал главным тренером «Левого Берега». Об этом сообщили социальные сети украинского клуба.
47-летний специалист сегодня во время сборов был представлен как новый наставник команды. К клубу Андрей присоединился зимой, полгода он работал с «Левый Берегом» U-19. Ранее он работал в системе «Александрии», «Днепра» и «Руха».
Позже будет оглашен полный тренерский штаб.
«Поздравляем Андрея Валерьевича с новым тренерским вызовом и желаем успехов, побед и воплощения совместных амбициозных планов в работе с главной командой!», – пожелание от клуба для Гаврюшова.
Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» пытается сохранить ведущего защитника.
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