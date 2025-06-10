Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Гаврюшов стал главным тренером Левого Берега
Украина. Первая лига
10 июня 2025, 22:46 | Обновлено 10 июня 2025, 22:47
148
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Гаврюшов стал главным тренером Левого Берега

47-летний специалист представлен как новый тренер команды

10 июня 2025, 22:46 | Обновлено 10 июня 2025, 22:47
148
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Гаврюшов стал главным тренером Левого Берега
ФК Левый Берег.

Украинский специалист Андрей Гаврюшов стал главным тренером «Левого Берега». Об этом сообщили социальные сети украинского клуба.

47-летний специалист сегодня во время сборов был представлен как новый наставник команды. К клубу Андрей присоединился зимой, полгода он работал с «Левый Берегом» U-19. Ранее он работал в системе «Александрии», «Днепра» и «Руха».

Позже будет оглашен полный тренерский штаб.

«Поздравляем Андрея Валерьевича с новым тренерским вызовом и желаем успехов, побед и воплощения совместных амбициозных планов в работе с главной командой!», – пожелание от клуба для Гаврюшова.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» пытается сохранить ведущего защитника.

По теме:
Буковина продлила контракт с ключевым полузащитником
Черноморец готовится к Первой лиге. Клуб ищет усиление состава
Левый Берег пытается сохранить ведущего защитника. Его зовут в УПЛ
Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу назначение тренера Первая лига Украины
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы
Футбол | 10 июня 2025, 21:40 0
Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы
Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы

Луифер Эрнандес не сумел проявить себя в Эквадоре

Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Футбол | 10 июня 2025, 18:01 8
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19

Единственный гол у сине-желтых забил Рамик Гаджиев на 41-й минуте

Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 09.06.2025, 23:40
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Футбол | 10.06.2025, 10:25
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Футбол | 09.06.2025, 21:57
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 14
Футбол
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
09.06.2025, 19:56 5
Футбол
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 3
Баскетбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
09.06.2025, 05:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем