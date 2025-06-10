ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Гаврюшов стал главным тренером Левого Берега

Украинский специалист Андрей Гаврюшов стал главным тренером «Левого Берега». Об этом сообщили социальные сети украинского клуба.

47-летний специалист сегодня во время сборов был представлен как новый наставник команды. К клубу Андрей присоединился зимой, полгода он работал с «Левый Берегом» U-19. Ранее он работал в системе «Александрии», «Днепра» и «Руха».

Позже будет оглашен полный тренерский штаб.

«Поздравляем Андрея Валерьевича с новым тренерским вызовом и желаем успехов, побед и воплощения совместных амбициозных планов в работе с главной командой!», – пожелание от клуба для Гаврюшова.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» пытается сохранить ведущего защитника.