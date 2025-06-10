Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве
Дарья в трех сетах одолела Юлию на старте турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания
Украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 151) и Юлия Стародубцева (WTA 67) провели очный матч в 1/16 финала травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.
Снигур одержала победу над Стародубцевой в трех сетах за 1 час и 35 минут, выиграв вторую и третью партию со счетом 6:0.
WTA 125 Илкли. Трава. 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) [3] – 3:6, 6:0, 6:0
Это была первая встреча соперниц. Дарья добыла первую победу над представительницей топ-100 рейтинга WTA с июля 2024.
Во втором круге соревнований Снигур поборется против австралийки Тайлы Гибсон (WTA 135).
Дарья провела второй матч на травяном покрытии в 2025. Неделей ранее она уступила Ребеке Масаровой на старте соревнований в Бирмингеме. Для Стародубцевой это был первый поединок на траве в этом сезоне.
Обе украинки сыграют на Уимблдоне-2025. Снигур начнет выступления из квалификации, а Стародубцева заявлена в основу.
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Не знаю як в кого, а в мене трансляція весь час висла, що там коїлось, було незрозуміло, але вочевидь, що трава категорично не для Юлії (цікаво, що вона буде робити в парі з Паррі). Натомість Снігур крім того, що грала на улюбленому покритті, явно зібралася, щоб довести "ось як я можу" (проти Марти пару років тому було те саме). Ну можеш, ми це знаємо. Але в наступному колі проти австралійки скоріш за все побачимо колишню пофігістку.