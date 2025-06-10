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  4. Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве
WTA
10 июня 2025, 14:47 | Обновлено 10 июня 2025, 14:57
795
6

Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве

Дарья в трех сетах одолела Юлию на старте турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания

10 июня 2025, 14:47 | Обновлено 10 июня 2025, 14:57
795
6
Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 151) и Юлия Стародубцева (WTA 67) провели очный матч в 1/16 финала травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Снигур одержала победу над Стародубцевой в трех сетах за 1 час и 35 минут, выиграв вторую и третью партию со счетом 6:0.

WTA 125 Илкли. Трава. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) [3] – 3:6, 6:0, 6:0

Это была первая встреча соперниц. Дарья добыла первую победу над представительницей топ-100 рейтинга WTA с июля 2024.

Во втором круге соревнований Снигур поборется против австралийки Тайлы Гибсон (WTA 135).

Дарья провела второй матч на травяном покрытии в 2025. Неделей ранее она уступила Ребеке Масаровой на старте соревнований в Бирмингеме. Для Стародубцевой это был первый поединок на траве в этом сезоне.

Обе украинки сыграют на Уимблдоне-2025. Снигур начнет выступления из квалификации, а Стародубцева заявлена в основу.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Sashamar
Можу тільки повторити коментар, за який мене тут замінусували. "Бий своїх, щоб чужі боялися". Снігур виграє, бо вона все ж таки травниця, але далеко не піде."
  Не знаю як в кого, а в мене трансляція весь час висла, що там коїлось, було незрозуміло, але вочевидь, що трава категорично не для Юлії (цікаво, що вона буде робити в парі з Паррі). Натомість Снігур крім того, що грала на улюбленому покритті, явно зібралася, щоб довести "ось як я можу" (проти Марти пару років тому було те саме). Ну можеш, ми це знаємо. Але в наступному колі проти австралійки скоріш за все побачимо колишню пофігістку.
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+5
C.Пеклов
Після 1 сету Даша розлютилася на саму себе,й довела,що на траві вона вміє грати.Дай бог ,щоб вона так й надалі грала,й не тільки проти своїх.
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+1
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Sit Simurg
Не та трава ..
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0
dimando560
WTF??
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0
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