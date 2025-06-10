Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве

Украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 151) и Юлия Стародубцева (WTA 67) провели очный матч в 1/16 финала травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Снигур одержала победу над Стародубцевой в трех сетах за 1 час и 35 минут, выиграв вторую и третью партию со счетом 6:0.

WTA 125 Илкли. Трава. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) [3] – 3:6, 6:0, 6:0

Это была первая встреча соперниц. Дарья добыла первую победу над представительницей топ-100 рейтинга WTA с июля 2024.

Во втором круге соревнований Снигур поборется против австралийки Тайлы Гибсон (WTA 135).

Дарья провела второй матч на травяном покрытии в 2025. Неделей ранее она уступила Ребеке Масаровой на старте соревнований в Бирмингеме. Для Стародубцевой это был первый поединок на траве в этом сезоне.

Обе украинки сыграют на Уимблдоне-2025. Снигур начнет выступления из квалификации, а Стародубцева заявлена в основу.