Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19

Во время учебно-тренировочного сбора в Испании сборная Украины U-20 (игроки 2005 г.р. и мол.) провела второй товарищеский поединок.

10 июня в 16:00 состоялся спарринг между командами США U-19 и Украины U-20. Игра завершилась вничью (1:1).

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Рамик Гаджиев вывел Украину U-20 вперед на 41-й минуте, однако Васкес после перерыва сравнял счет (70 мин). Табло зафиксировало ничейный счет 1:1.

Ранее первым соперником украинцев на сборах был испанский футбольный клуб Мурсия U-21. Матч прошел 6 июня за закрытыми дверями. Подопечные Дмитрия Михайленко благодаря забитым мячам Рамика Гаджиева и Ярослава Карамана (с пенальти) одержали победу со счетом 2:0.

Украинская команда готовится к чемпионату мира 2025 U-20, который пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили. В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Товарищеский матч

Испания, 10 июня

16:00. США U-19 – Украина U-20 – 1:1

Голы: Васкес, 70 – Гаджиев, 41

Украина U-20 (старт): Попович, Гусев, Мельниченко, Огарков, Катрич, Гаджиев, Чабан, Ващенко, Кревсун, Шах, Саленко.

Видеозапись матча

ГОЛ! 0:1 Рамик Гаджиев, 41 мин

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