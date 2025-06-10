Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Товарищеские матчи
США U19
10.06.2025 16:00 – FT 1 : 1
УКРАИНА U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
10 июня 2025, 18:01 | Обновлено 10 июня 2025, 18:23
322
2

Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19

Единственный гол у сине-желтых забил Рамик Гаджиев на 41-й минуте

10 июня 2025, 18:01 | Обновлено 10 июня 2025, 18:23
322
2
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
УАФ

Во время учебно-тренировочного сбора в Испании сборная Украины U-20 (игроки 2005 г.р. и мол.) провела второй товарищеский поединок.

10 июня в 16:00 состоялся спарринг между командами США U-19 и Украины U-20. Игра завершилась вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рамик Гаджиев вывел Украину U-20 вперед на 41-й минуте, однако Васкес после перерыва сравнял счет (70 мин). Табло зафиксировало ничейный счет 1:1.

Ранее первым соперником украинцев на сборах был испанский футбольный клуб Мурсия U-21. Матч прошел 6 июня за закрытыми дверями. Подопечные Дмитрия Михайленко благодаря забитым мячам Рамика Гаджиева и Ярослава Карамана (с пенальти) одержали победу со счетом 2:0.

Украинская команда готовится к чемпионату мира 2025 U-20, который пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили. В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Товарищеский матч

Испания, 10 июня

16:00. США U-19 – Украина U-20 – 1:1

Голы: Васкес, 70 – Гаджиев, 41

Украина U-20 (старт): Попович, Гусев, Мельниченко, Огарков, Катрич, Гаджиев, Чабан, Ващенко, Кревсун, Шах, Саленко.

Видеозапись матча

ГОЛ! 0:1 Рамик Гаджиев, 41 мин

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Рамик Гаджиев вывел вперед Украину U-20 в матче с США U-19
США U-19 – Украина U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Canadian Shield
товарищеские матчи Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 сборная США по футболу U-19 Рамик Гаджиев США - Украина видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Футбол | 09 июня 2025, 23:48 0
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ

Гости сумели отыграть три мяча, но Кевин принес победу Дьяволам

Хотят больше. Боруссия Д отклонила предложение Челси в 50 млн по вингеру
Футбол | 10 июня 2025, 17:41 0
Хотят больше. Боруссия Д отклонила предложение Челси в 50 млн по вингеру
Хотят больше. Боруссия Д отклонила предложение Челси в 50 млн по вингеру

Клубы продолжают вести диалог по Джейми Байно-Гиттенсу

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Футбол | 09.06.2025, 19:05
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Футбол | 10.06.2025, 04:55
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Юрий САК: «Украинских болельщиков устроит только крупная победа»
Футбол | 10.06.2025, 11:01
Юрий САК: «Украинских болельщиков устроит только крупная победа»
Юрий САК: «Украинских болельщиков устроит только крупная победа»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
как обычно- серость и убогость
Ответить
+2
Singularis
На самом деле Рамик Замик оглы Гаджиев - азербайджанец, гражданин Украины.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 30
Футбол
Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
09.06.2025, 03:50
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
08.06.2025, 17:52 14
Бокс
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 3
Баскетбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
08.06.2025, 22:01 27
Теннис
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем