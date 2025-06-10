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10 июня 2025, 05:55 | Обновлено 10 июня 2025, 06:02
17
0

США U-19 – Украина U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 июня в 16:00 товарищеский матч в Испании

10 июня 2025, 05:55 | Обновлено 10 июня 2025, 06:02
17
0
США U-19 – Украина U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Во время учебно-тренировочного сбора в Испании сборная Украины U-20 (игроки 2005 г.р. и мол.) проводит второй товарищеский поединок.

16 июня в 16:00 спарринг проведут сборные команды США U-19 и Украины U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым соперником украинцев на сборах был испанский футбольный клуб Мурсия U-21. Матч прошел 6 июня за закрытыми дверями. Подопечные Дмитрия Михайленко благодаря забитым мячам Рамика Гаджиева и Ярослава Карамана (с пенальти) одержали победу со счетом 2:0.

Украинская команда готовится к чемпионату мира 2025 U-20, который пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили. В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

США U-19 – Украина U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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