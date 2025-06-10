США U-19 – Украина U-20 – 1:1. Мяч Гаджиева. Видео голов и обзор матча
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Во время учебно-тренировочного сбора в Испании сборная Украины U-20 (игроки 2005 г.р. и мол.) провела второй товарищеский поединок.
10 июня в 16:00 состоялся спарринг между командами США U-19 и Украины U-20. Игра завершилась вничью (1:1).
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Рамик Гаджиев вывел Украину U-20 вперед на 41-й минуте, однако Васкес после перерыва сравнял счет (70 мин). Табло зафиксировало ничейный счет 1:1.
Товарищеский матч
Испания, 10 июня
16:00. США U-19 – Украина U-20 – 1:1
Голы: Васкес, 70 – Гаджиев, 41
Украина U-20 (старт): Попович, Гусев, Мельниченко, Огарков, Катрич, Гаджиев, Чабан, Ващенко, Кревсун, Шах, Саленко.
Видеозапись матча
ГОЛ! 0:1 Рамик Гаджиев, 41 мин
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