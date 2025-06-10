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10.06.2025 16:00 – FT 1 : 1
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10 июня 2025, 18:25 | Обновлено 10 июня 2025, 18:26
228
0

США U-19 – Украина U-20 – 1:1. Мяч Гаджиева. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Испании

10 июня 2025, 18:25 | Обновлено 10 июня 2025, 18:26
228
0
США U-19 – Украина U-20 – 1:1. Мяч Гаджиева. Видео голов и обзор матча
УАФ

Во время учебно-тренировочного сбора в Испании сборная Украины U-20 (игроки 2005 г.р. и мол.) провела второй товарищеский поединок.

10 июня в 16:00 состоялся спарринг между командами США U-19 и Украины U-20. Игра завершилась вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рамик Гаджиев вывел Украину U-20 вперед на 41-й минуте, однако Васкес после перерыва сравнял счет (70 мин). Табло зафиксировало ничейный счет 1:1.

Товарищеский матч

Испания, 10 июня

16:00. США U-19 – Украина U-20 – 1:1

Голы: Васкес, 70 – Гаджиев, 41

Украина U-20 (старт): Попович, Гусев, Мельниченко, Огарков, Катрич, Гаджиев, Чабан, Ващенко, Кревсун, Шах, Саленко.

Видеозапись матча

ГОЛ! 0:1 Рамик Гаджиев, 41 мин

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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