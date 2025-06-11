Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Чемпионат мира
11 июня 2025, 00:45 | Обновлено 11 июня 2025, 01:04
257
0

Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ

Состоялись поединки в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени

11 июня 2025, 00:45 | Обновлено 11 июня 2025, 01:04
257
0
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Нидерландов, одержав уверенную победу над Мальтой (8:0), идет без потерь в этом отборочном цикле (6 очков из 6 возможных).

Матч в Хельсинки между сборными Финляндии и Польши завершился победой хозяев поля (2:1). На 71-й минуте встреча была прервана на полчаса из-за медицинского инцидента на трибунах. Врачи были вынуждены реанимировать одного из болельщиков.

Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу переиграла команду Кипра (2:0), по три очка легко взяли Сербия (с хет-триком Александара Митровича) и Австрия.

Лучшие бомбардиры турнира – Эрлинг Холанд из Норвегии, Андрей Крамарич из Хорватии, Патрик Шик из Чехии (по 4 забитых мяча).

Победители групп напрямую попадут в финальный раунд ЧМ-2026, а команды, занявшие 2-е места, будут играть в плей-офф.

Все матчи отборочного квартета D с участием украинской команды (Франция, Украина, Исландия, Азербайджан) пройдут осенью.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

21:45. Латвия – Албания – 1:1

Голы: Черномордийс, 45+4 – Черномордийс, 29 (автогол)

21:45. Нидерланды – Мальта – 8:0

Голы: Депай, 9 (пен), 16, ван Дейк, 20, Симонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2

21:45. Румыния – Кипр – 2:0

Голы: Тэнасе, 43, Ман, 45+2

21:45. Сан-Марино – Австрия – 0:4

Голы: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 11, Баумгартнер, 27

21:45. Сербия – Андорра – 3:0

Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пен)

21:45. Финляндия – Польша – 2:1

Голы: Похьянпало, 31 (пен), Каллман, 64 – Кивиор, 69

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 из отборочной группы в Азии
Финляндия переиграла Польшу в отборе к ЧМ. Матч временно приостанавливали
Порезвились на славу. Нидерланды отгрузили 8 мячей Мальте в квалификации ЧМ
сборная Сербии по футболу сборная Румынии по футболу сборная Латвии по футболу сборная Польши по футболу сборная Андорры по футболу сборная Албании по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу сборная Мальты по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Футбол | 10 июня 2025, 06:12 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Футбол | 10 июня 2025, 04:55 3
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен

Игроки становятся свободными агентами

Романо: Де Брюйне близок к подписанию контракта с Наполи
Футбол | 10.06.2025, 19:10
Романо: Де Брюйне близок к подписанию контракта с Наполи
Романо: Де Брюйне близок к подписанию контракта с Наполи
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10.06.2025, 07:48
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
ВИДЕО. Гуцуляк открыл счет. Украина вышла вперед в матче с Новой Зеландией
Футбол | 11.06.2025, 01:25
ВИДЕО. Гуцуляк открыл счет. Украина вышла вперед в матче с Новой Зеландией
ВИДЕО. Гуцуляк открыл счет. Украина вышла вперед в матче с Новой Зеландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 30
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
ФОТО. Первая ракетка Австралии официально объявила о своей помолвке
ФОТО. Первая ракетка Австралии официально объявила о своей помолвке
09.06.2025, 08:42 1
Теннис
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
09.06.2025, 05:01 1
Бокс
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
09.06.2025, 19:56 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем