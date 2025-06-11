Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

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Сборная Нидерландов, одержав уверенную победу над Мальтой (8:0), идет без потерь в этом отборочном цикле (6 очков из 6 возможных).

Матч в Хельсинки между сборными Финляндии и Польши завершился победой хозяев поля (2:1). На 71-й минуте встреча была прервана на полчаса из-за медицинского инцидента на трибунах. Врачи были вынуждены реанимировать одного из болельщиков.

Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу переиграла команду Кипра (2:0), по три очка легко взяли Сербия (с хет-триком Александара Митровича) и Австрия.

Лучшие бомбардиры турнира – Эрлинг Холанд из Норвегии, Андрей Крамарич из Хорватии, Патрик Шик из Чехии (по 4 забитых мяча).

Победители групп напрямую попадут в финальный раунд ЧМ-2026, а команды, занявшие 2-е места, будут играть в плей-офф.

Все матчи отборочного квартета D с участием украинской команды (Франция, Украина, Исландия, Азербайджан) пройдут осенью.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

21:45. Латвия – Албания – 1:1

Голы: Черномордийс, 45+4 – Черномордийс, 29 (автогол)

21:45. Нидерланды – Мальта – 8:0

Голы: Депай, 9 (пен), 16, ван Дейк, 20, Симонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2

21:45. Румыния – Кипр – 2:0

Голы: Тэнасе, 43, Ман, 45+2

21:45. Сан-Марино – Австрия – 0:4

Голы: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 11, Баумгартнер, 27

21:45. Сербия – Андорра – 3:0

Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пен)

21:45. Финляндия – Польша – 2:1

Голы: Похьянпало, 31 (пен), Каллман, 64 – Кивиор, 69

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